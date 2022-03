Durante su programa, Magaly Medina se mostró sorprendida por el horario de trabajo de Florcita Polo, quien se levanta a las 6 a. m. para preparar a sus hijos para el colegio, y más tarde cumplir con sus contratos de trabajo, que van de lunes a sábado.

Por su cargado horario, Florcita volvió a pedir que dejen de vincularla con Néstor Villanueva. “Yo lo que necesito es estar tranquila para seguir trabajando, no descanso, todos los días trabajo”, dijo.

Ante ello, la ‘urraca’ también se sumó al pedido y le envió un mensaje al cumbiambero: “ Néstor ten un poco de piedad con esta chica, déjala que trabaja, no la cargues, ya deja de juerguear”.

La hija de Susy Díaz reiteró que no merece todo lo que ha pasado el escándalo mediático que existe en torno a su matrimonio. “Yo no soy una persona mala, merezco personas buenas en mi vida. Soy una buena madre y no merezco todo lo que está pasando”, afirmó.

Florcita Polo pedirá el divorcio a Néstor Villanueva

En medio de los escándalos y ampays a Néstor Villanueva, la engregía de Susy Díaz confirmó que solicitará el divorcio a Néstor Villanueva.

“Estoy decidida a pedir el divorcio. Estoy viendo con mi abogado todos los trámites y llevar la fiesta en paz por el bien de los chicos”, dijo de manera contundente Florcita Polo.

