Magaly Medina se mostró indignada y asqueada tras tener acceso al polémico audio que Melissa Paredes le envió a Rodrigo Cuba, el mismo que motivó al futbolista a denunciar a su exesposa por los delitos de chantaje y extorsión. La periodista calificó al audio como repugnante y tildó a la actriz como una sociópata.

Asimismo, pidió la intervención de las autoridades para evaluar a la exconductora y quitarle la tenencia de su menor hija. “ Señores jueces de familia, Ministerio de la Mujer, esto es psiquiátrico, hay que intervenir. Yo de verdad la alejaría (a la menos) de la madre y pidan un examen, no psicológico, sino psiquiátrico, alguien especializado, una junta médico, cualquier psiquiatra debería evaluarla”, acotó la urraca.

En ese sentido, indicó que aunque no es especialista en salud mental, considera que Melissa Paredes es una sociópata. “No quiero decir psicópata porque una psicópata no está preparada para ser madre, nunca tendría sentimientos . Ella es una sociópata porque tiene rasgos narcisistas además ”, comentó Magaly.

Además, dijo que si estaría en el papel de Rodrigo Cuba, pediría medidas de protección para su pequeña. “No debería estar con alguien que hace eso, alienación parental” , sentenció.

EL AUDIO DE MELISSA PAREDES

Magaly Medina comentó que el audio no se lo facilitó Rodrigo Cuba, sino una persona cercana al círculo de Melissa Paredes. Asimismo, reveló que la exconductora envió el audio a la 1:05 de la madrugada para exigirle al Gato que acuda a la comisaría o de lo contrario lo denunciará.

“Despierta a su exesposo para decirle ‘si no vienes acá con tu abogada, yo voy a entrar y te voy a denunciar porque tengo un video donde tu hija me dice que le has hecho esto y esto...’ o sea, imagínense, las atrocidades mas horrososas . Ella le dice que puede pasarle lo de John Kelvin, y esa misma mujer, horas más tarde, que fue el día del parido, estaba con sus amigos, con bocaditos, piqueos, mirando en el gran televisor de una casa, el partido”, dijo la urraca.

Magaly Medina consideró que Rodrigo Cuba debería pedir medidas de protección para su hijita, luego de escuchar el polémico audio que le envió Melissa Paredes.

