¡UY! Magaly Medina tuvo un enlace en vivo con Pancho Rodríguez, quien aún no puede regresar a Perú a problemas de conducta durante la pandemia. Mientras lo entrevistaba, la ‘Urraca’ le increpó por no responder sus interrogantes.

En el lugar donde estaba Pancho, Magaly pudo ver un oso, a lo que le cuestionó si se lo había regalado una “amiga especial”, pero el chileno solo atinó a reír y decir que era un adorno.

“¿Por qué te cuesta hablar? (…) ¿Por qué te pones colorado? (Pancho: es que las preguntas que me haces Magaly) Pero, no quieres hablar nada, pareces la Yaha cuando se le preguntaba por Jefferson y de verdad yo no tengo paciencia cuando la gente no quiere hablar” , dijo.

Pero, todo no quedó ahí, ante las respuestas cortas del chico reality, Magaly Medina fue contundente: “Tú dijiste que ibas a hablar, a comentar, entonces aquí creo que estamos perdiendo el tiempo porque no dices nada”. Pancho se quedó sin palabras.

Magaly Medina pierde los papeles EN VIVO con Pancho Rodríguez (Video: ATV)

Magaly Medina sobre Pancho Rodríguez: “De los chicos realitys es de los más tranquilo”

En otro momento, la conductora de ‘Magaly TV: La Firme’ cuestionó que el chileno no pueda retornar al Perú donde tiene toda su vida y aseguró que, incluso, es de los chicos reality más tranquilos del medio.

“De los chicos reality es uno de los más tranquilos y menos escandalosos, por amor se habrá ido a la fiesta en plena pandemia, por amor a la Yaha. Tan tranquilo que ni habla”, manifestó.

