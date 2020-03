Coronavirus Perú I ¿Se echa para atrás? Tras las pistas que dio Magaly Medina sobre mujer que estuvo en fiesta con Ñol Solano, la periodista hizo una rectificación en su programa,

Los usuarios en redes sociales indicaron que la mujer que estuvo presente en la fiesta de Ñol Solano y Pablo Zegarra es Sofía Franco. Los cibernautas llegaron a esa conclusión tras las pistas que dio Magaly Medina en su programa: La Urraca dijo que se trataría de una mujer que tuvo un programa de televisión y que es esposa de una autoridad.

Al darse cuenta de que las especulaciones aumentaban, Magaly Medina decidió pronunciarse al respecto: “Muchos de nuestros colegas nos están preguntando a quién me he referido yo cuando he dicho que el datero nos dijo que en la casa que sacó la policía Ñol Solano y Pablo Zegarra (...) el nombre de la persona. No especulemos porque finalmente si estuvo o no la persona está no lo sabemos porque cuando llegamos no estaba”, precisó la periodista.

“De las tres personas conocidas que nos dijeron sólo estaban dos (...) otra persona no y si no hay imagen, no hay prueba, yo solo como un chisme les he contado lo que nos dijo nuestro datero y así me fusilen no diré de quien se trata”, indicó Magaly Medina para zanjar el asunto sobre los rumores de la presencia de Sofía Franco en la fiesta donde estuvieron Ñol Solano y Pablo Zegarra.

