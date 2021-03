EXPRESA SU PREOCUPACIÓN. Magaly Medina fue bastante crítica con la intervención policial de Sofía Franco. La presentadora habló sobre las varias irregularidades al rededor de la denuncia por violencia familiar contra la exconductora de televisión que presentó su aún esposo, el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra.

La conductora mostró una postura incrédula sobre las declaraciones que hizo la mamá del funcionario. En una entrevista con los periodistas, la señora Fanny Freigeiro indicó que Álvaro se solidariza con Sofía porque fue agredida por los efectivos que la detuvieron.

Magaly Medina afirmó que es contradictorio que el alcalde rechace la violencia con la que actuaron los policías con Sofía Franco porque firmó el acta de buen comportamiento de los oficiales. “Luego ese video humillante se repartió a la prensa por todos lados”.

La Urraca también criticó el desempeño de los guardias porque tratan a Sofía como si fuera una delincuente. “No lo he visto ni siquiera cuando intervienen a agresores hombres, cuando hay una agresión, cuando una mujer llama y denuncia a su marido. Nunca he visto que de tal forma a un hombre agresor lo detengan de esa manera”.

La periodista señaló que los efectivos actuaron bajo órdenes del alcalde Álvaro Paz de la Barra. “¿No hay una asociación de municipalidades que tengan que decir algo al respecto? Qué catadura moral de ese alcalde, él es el presidente de esa asociación. A él mismo no se va a meter a juicio”.

CRITICA A MINISTRO

Para detener a Sofía Franco se necesitaron hasta seis policías, quienes la redujeron con fuerza. Las imágenes son bastante dolorosas de ver por la desesperación con la que la ex Paquita Peruana llama a su hijo. Al respecto, el ministro del Interior, José Elice, comunicó que la intervención será investigada para determinar si hubo excesos.

“Este incidente se va a investigar (...) Es un tema privado, se llamó a la Policía, podría haber un exceso, hay que preguntarle a quien estuvo cerca. Les pido por favor que ayuden a los efectivos. Si Sofía Franco sufrió del exceso de fuerza, ese policía va a ser investigado y sancionado”, indicó el funcionario.

Al respecto, Magaly Medina le pidió al funcionario que las diligencias sean rápidas. “El ministro Elice dice que se va a investigar ¿Necesitas más después de ver ese video?”, comentó la conductora.

SOFÍA PIDE AYUDA

Magaly Medina anunció en su programa que establecieron contacto con Sofía Franco a través de una llamada telefónica. Durante la corta conversación, la exconductora de televisión dio detalles de la delicada situación en la que se encuentra después de haber sido denunciada por el delito de violencia familiar contra su cónyuge, el burgomaestre Álvaro Paz de la Barra.

Sofía Franco indicó que el señor que se presentó como su abogado no la representa y manifestó que deseaba que las autoridades del ministerio de la Mujer le brinden apoyo. “Estoy devastada, me han separado de mi hijo. Esto va a seguir un curso. Yo llamé a todas las líneas para que me apoyen porque estoy sola”.

La ex figura televisiva también comentó que en un principio intentó conciliar, sin embargo, considera que las diferencias con Álvaro Paz de la Barra son irreconciliables. “Nada tiene solución, el daño está hecho. Psicológicamente estoy muy mal. Sólo quiero estar con mi hijo que se ha quedado solo”.

