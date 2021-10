La conductora Magaly Medina hizo pasar un incómodo momento al psicólogo Tomás Angulo durante su programa en vivo. La popular ‘urraca’ le pidió al doctor que le dé ciertos gustos a su esposa.

Todo empezó cuando el conocido Dr. Angulo fue invitado al programa de Magaly para hablar de la relación sentimental que todavía tendrían Flavia Laos y Patricio Parodi. Luego de comentar al respecto, Dr. elogió los constantes viajes que realiza la conductora.

“Te encanta viajar, oye, tus viajes qué lindos son, ¿tú sabes quién te envidia? Mi mujer, mi mujer está al pendiente de todo lo que haces”, dijo en medio de las risas.

Magaly ‘pone en aprietos’ al Dr. Angulo: “Tu mujer vive a través de mis viajes lo que tú no le haces vivir”

Magaly le respondió fuerte y claro argumentando que él no satisface a su esposa con viajes y no le da los “gustos” que ella se merece.

“Es que está viviendo a través de mí lo que tú no le haces vivir. Puedes llevarla hasta la esquina, al parque a pasear”, señaló la ‘urraca’.

El Dr. Angulo sonrío timidamente y remarcó que no tiene el dinero suficiente para llevarla fuera del Perú a países como España, a donde Magaly viaja muy seguido los fines de semana.

“Lo que pasa es que yo no tengo plata, yo no la puedo llevar a tantos sitios. Tú crees que mi mujer va a querer ir a la esquina, me dice ‘Magaly ha estado en Sevilla, en Toledo’ No sé dónde has estado”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR