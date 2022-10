UNA DURA RESPUESTA. Magaly Medina respondió fuertemente a Gisela Valcárcel luego que la ‘señito’ le mandara un fuerte ‘misil’ en ‘El Gran Show’. La ‘urraca’ dedicó todo su programa a cuestionar la credibilidad de la ‘reina de la televisión’ y puso en tela de juicio la reputación cuando ingresó a las pantallas.

“(Los dueños) te permiten a ti revolcarte en la pocilga de la que haces tu ‘Gran show’, mejor dicho tu ‘gran chongo’ desde hace muchos años. Y no me vengas con bandera de la blancura, porque todo el mundo se dio cuenta que tú de blanca no tienes nada absolutamente”, dijo.

Asimismo, Magaly no desaprovechó la oportunidad para dejar en claro que Gisela no es ningún ejemplo a seguir y aseguró que sus críticas continuarán en su programa de este martes 4 de octubre.

“Acá lo que se trata es de empoderar a las mujeres y tú no eres símbolo de nada, no te metas con mis anunciantes y tampoco con mi canal, porque allí vas a salir perdiendo. Mi historia de vida sí sirve de real ejemplo para que las mujeres sepan cómo salir adelante. Sin embargo, si recordamos tu historia de vida y cómo llegaste a la televisión y cómo trepaste a la televisión, no es precisamente ejemplo que ninguna niña o mujer pudiera seguir , y no te lo quiero recordar porque eso sí sería ofensivo para mi público”, sentenció.

TROME | Magaly duda de reputación de Gisela

‘PELUCHÍN’ SE METE EN PELEA DE GISELA Y MAGALY

Rodrigo Gonzalez decidió exponer a su examiga Magaly Medina, luego que ella respondiera a Gisela Valcárcel y compartiera un video donde agrede a un fotógrafo de su revista años atrás. ‘Peluchín’ aseguró que la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ también ha parchado a periodistas.

A través de su cuenta de Twitter, el presentador de ‘Amor y Fuego’ compartió unas imágenes donde se le ve a Magaly llegar del aeropuerto y encarar a un reportero que le pedía explicaciones por una entrevista.

“Magaly, ¿por qué no le hiciste las preguntas necesarias a Milett?”, fueron las palabras del periodista. Sin embargo, la ‘urraca’ le agarró la cara para contestarle: “ Papito, cuando tú tengas tu programa de televisión ahí le hablas. Chau lindo ”, dijo.