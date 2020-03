Magaly Medina pone en su sitio a mujer que se quejó por tener que pasar cuarentena en lujoso hotel

Magaly Medina no dudó en poner en su sitio a una mujer que, tras arribar al país, se quejó de estar encerrada en un hotel de Miraflores (con todas las comodidades) debido a que el Estado dispuso cuarentena obligatoria para los peruanos que lleguen del extranjero con la finalidad de identificar posibles casos de coronavirus.

La mujer hizo una transmisión en vivo con el programa de Magaly Medina para contarle su experiencia en cuarentena y es ahí donde empezó su queja por la comida, el hotel y porque no la dejaban hacer uso del gym, la piscina o las instalaciones del lugar donde se encuentra.

“El sándwich de ayer había estado helado. Yo no me lo comí por los puntos blancos. El trato desde que hemos llegado es como de leprosos. Estamos encerrados, no puedo salir al pasillo a tomar aire”, dijo la señora que había llegado hoy de Cancún.

Estas declaraciones indignaron a Magaly Medina, quien trató de explicarle que se tenía que quedar confinada debido al peligro que al que se expone y a los peruanos. Sin embargo, la mujer no entendía y repetía una y otra vez que la comida era “paupérrima” y que ni siquiera podía salir a tomar ‘aire’.

“No puedes, no puedes. No están encarcelados. Ustedes sí tienen el apoyo, siéntanse afortunados por el lugar donde están pasando su cuarentena y ustedes tienen que quedarse ahí hasta que pasen los 15 días”, dijo Magaly Medina.

“Cómo te hago entender querida que no se puede. A ti no te pueden llevar porque puedes contagiar. No estás encarcelada, estás cumpliendo un mandato gubernamental... Si tu me dices que la comida está helada, yo te digo bueno, está fría, pero helada no, creo que no es cierto”, le replicó la Urraca.

Finalmente, le dio una lección a la señora que seguía quejándose. “Al menos tienes qué comer, porque hay miles que no tienen qué llevarse a la boca, que no tiene porque no está trabajando y que darían todo para tener un plato de lenteja o un sandwich”.

