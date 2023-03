TIENE UNA RAZÓN. Magaly Medina ha demostrado que su hijo es su razón de ser en la última entrevista que le ha dado a la periodista Verónica Linares. La ‘urraca’ terminó revelando el verdadero motivo por el que decidió ampayar con mujeres y en encerronas a futbolistas peruanos.

“La gente paga su plata, va al estadio, la gente muere por su equipo, acá la gente muere por el fútbol y no es posible que sí tú te vas esperanzado al estadio, pagando tu plata, llevando a tu hijo, resulta que el tipo estuvo chupando hasta las 5 de la mañana, con qué físico va a hacer goles, eso no está bien, no es deportivo ”, dijo.

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ responsabilizó a los futbolistas de hacer llorar a su hijo Gianmarco Mendoza cuando era más pequeño. Señaló que se encerraba en su cuarto porque Alianza Lima perdía.

“Eso no es responsabilidad para con tu público, para el que paga la entrada, para el fanático que llora si su equipo pierde y eso yo lo veía en mi hijo. Cuando mi hijo era pequeño, venía del estadio, se encerraba en su cuarto a llorar porque el Alianza había perdido ”, contó.

MAGALY TILDA DE SINVERGÜENZAS A PELOTEROS

Magaly Medina indicó que decidió que los futbolistas paguen el llanto de su hijo, por lo que empezó a mandar a sus ‘urracos’ a investigarlos.

“Entonces cuando comencé a investigar y ver que el periodismo deportivo no lo hacía y sabían de las encerronas, de las amigas ‘bataclanas’ que tenían, de la vida disipada que llevaban , nadie decía nada, entonces dije, okey, apuntemos. Porque si vas a hacer llorar a mi hijo, vamos a saber por qué lo haces llorar y que el público se entere por qué estos sinvergüenzas van al estadio y no hacen goles”, admitió.