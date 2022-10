Magaly Medina descartó haber llorando delante de Gisela Valcárcel, como la rubia lo dijo en El Gran Show, sin embargo reconoció que sí lo hizo delante de Rodrigo González, ‘Peluchín’. A raíz de ello, mucha gente se preguntó cuándo sucedió esto y en que circunstancias. Por ello en esta nota vamos porque la reconocida periodista lloró delante del conductor de Amor y Fuego.

Ocurrió en el programa Magaly en octubre del 2015 en Latina. En dicha ocasión Medina entrevistó a González con motivo de la presentación en público a su pareja. La oportunidad fue precisa para que ambos se pronuncien sobre su distanciamiento.

Peluchín sostuvo que se habían distanciado por un tema relacionado con malentendidos con el novio de Magaly y por temas televisivos. “Yo siempre te voy a cuidar, yo siempre voy a desear lo mejor para ti aunque me cueste un año más sin verte, aunque me cueste que tu novio me odie”, manifestó.

En ese momento, Magaly intentó explicar cómo se sentía, cuando de un momento a otro se quebró y empezó a llorar. “Un día estaba empacando en mi cuarto empacando y dije por qué no está ‘Ro’ acá”, manifestó muy triste la periodista.

TERMINARON AMISTADOS LA ENTREVISTA, PERO....

La entrevista terminó con Magaly Medina y Rodrigo González brindando con una copa de champaña. Peluchín reiteró su admiración por Magaly Medina y lo mucho que lo quería, mientras que la periodista le dio un abrazo y mandó a un corte comercial.

Sin embargo nada bueno dura para siempre; pero en la actualidad nuevamente Magaly Medina y Rodrigo González se encuentra distanciando y enviándose dardos en sus programas.





