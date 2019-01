Magaly Medina sobre posible demanda de Adal Ramones: "Si tenemos que ir a juicio, pues entonces nos veremos"

El actor mexicano Adal Ramones, a través de su cuenta en Twitter, señaló que sus abogados iniciarán una acción judicial contra Magaly Medina por ‘copiar’ el logo de su programa para presentar ‘MagalyTV, la firme’.



“...Ya mi equipo de abogados prepara todo lo referente a la demanda judicial contra quien resulte responsable. En unas horas, aquí en #NYC, tengo la cita para este lamentable asunto. Podría ser una demanda millonaria. Gracias y Viva #Perú”, posteó Adal Ramones.

​

Magaly, tu regreso genera polémica...

Parece que sí, yo no sabía que el señor Adal Ramones era dueño mundial de los logotipos que incluyen una marquesina. Tendría que demandar a todo Broadway y más.



Pero deja entrever que tomará acciones legales.

Si él tiene sus abogados en Estados Unidos, yo tengo mis abogados en Perú y si tenemos que ir a juicio, pues entonces nos veremos las caras en los tribunales de aquí o del lugar del mundo que prefiera.



¿No hay temor de tu parte?

Estamos preparados para pelear.



¿Te parece exagerada su reacción?

Sí, creo que le han contado mal las cosas, ya que está fuera de México. No tengo miedo, mi conciencia está tranquila. Nadie es dueño de nada y uno puede recrear basándose en algo, y es lo que hicimos al usar la marquesina que simboliza show y espectáculo, como ocurre en Broadway.



‘TIENE LA VALLA ALTA’

​

En tanto, Janet Barboza no cree que Magaly Medina alcance el mismo rating que hacía con el programa ‘Magaly TeVe’ y aseguró que la popular ‘Urraca’ tendrá ‘una valla muy alta’.



“Los tiempos han cambiado, un formato que funcionó en los años 90, no creo que funcione hoy en día. Ella viene de programas que no han sido exitosos, así que la prensa y la gente se lo recordarán siempre. Tampoco ha tenido una buena racha, la valla es más alta y, fácil, no la tiene”, acotó la ‘Rulitos’.