Magaly Medina sobre posible demanda de la madre de Jefferson Farfán: "Ni Messi se molesta tanto"

Magaly Medina volvió a responder a la madre de Jefferson Farfán, doña Charo, sobre la posible demanda que le entablaría por "asegurar que el departamento de Camacho le pertenecía a Yahaira Plasencia". Aunque la 'Urraca' ya había presentado documentos que probarían que la salsera pidió cotizaciones en una conocida tienda de muebles en el Jockey Plaza, ahora la conductora indicó que ni el astro Lionel Messi se molesta tanto cuando exponen a su familia.

"Yo no sé qué tiene con mi programa. Siempre pone en todas las demandas a 'Magaly Tv. La firme'. Desde que Melissa Klug estuvo en el set, (creo) que se lo tenía guardado. Vi mi cara por todos lados (en los documentos de la demanda contra la madre de sus hijos). Ya me siento demandada por Jefferson Farfán, aunque me han dicho que ya llega en los próximos días", dijo Magaly Medina.

Magaly Medina sostuvo ante la posible de la madre de Jefferson Farfán que será un "choque de fuerzas", agregando que hay que "tener un poco más de correa y sentido del humor si estamos en el mundo mediático".

"Algunas personas dicen 'pero es mi vida privada, es mi vida amorosa', (pero) Jefferson Farfán es una persona mediática vinculada con una persona mucho más mediática que es Yahaira Plasencia", indicó Magaly Medina.

Magaly Medina mandó un dardo a Jefferson Farfán: "Si no quieres ser mediático, entonces haz tu vida amorosa con una desconocida".

Finalmente, Magaly Medina sostuvo que ni "Messi se molesta" cuando exponen a su familia. "Su esposa Antonella Rocuzzo se pone minifalda es noticia; sus hijitos juegan al fútbol son noticia, más bien lo explotan económicamente. Así que por ese lado deberían verlo", finalizó.