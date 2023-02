Magaly Medina reveló que su papá Luis Medina Carpio está delicado de salud y que el lunes, muy temprano, lo internaron en una clínica local donde recibe la asistencia de los especialistas. La periodista estuvo ese día y ayer pendiente de su progenitor, y también realizándose chequeos médicos, pues tiene una lesión en la rodilla que le impide entrenar como acostumbra.

Buen día Magaly, seguro que tu esposo te sorprendió con algún bonito detalle por el Día de los enamorados...

No son buenos momentos para la familia. Mi papi está mal desde el domingo y el lunes se puso bastante malito por eso lo internamos muy temprano en la clínica, tiene neumonía . Lo hemos internado para estabilizarlo, estos días hemos estado muy preocupados por eso le dije a mi esposo que no tenía ganas de celebrar hoy. Cuando uno tiene un enfermo en la familia de esa gravedad, estas fechas no se pueden disfrutar en su totalidad. Además, tengo programa en la noche, pero creo que iremos a almorzar, porque la verdad todos los días celebramos con mi esposo porque somos muy detallistas.

Magaly Medina y su papá en la clínica (Foto: Instagram)

Espero que tu papi se recupere pronto...

Gracias. Ya hablé con su médico después que salí de mi consulta me dijo que está un poquito más estable, así que esperemos que mi papá mejore para llevarlo a casa.

¿Tu papi, qué edad tiene?

92 años.

Saliste de consulta, ¿tienes algún problema de salud?

Tengo la rodilla bastante mala, es una condromalacia que ya me produce mucho dolor y me impide ejercitarme como acostumbro.

"Mi papá nunca me dio grandes riquezas, pero sí medio muchos valores morales”, dijo Magaly Medina. (Foto: Instagram @magalymedinav / GEC)

EL HOMBRE QUE MÁS ADMIRA

El año pasado, el 19 de junio para ser exactos, Magaly Medina posteó un video en su cuenta de Instagram al lado de su padre a quien le dedicó un tierno mensaje y a través de él saludó a todos los padres por su día. En ese post, también destacó que su progenitor le enseñó valores.

“En la figura de él, quiero rendirle homenaje a todos los padres trabajadores y dedicados. Mi papá nunca me dio grandes riquezas, pero sí me dio muchos valores morales. Me hizo ser una mujer perseverante, disciplinada, decidida y guerrera para lograr todo lo que quería en mi vida”., posteó.

En otro momento del video, expresa su admiración a don Luis. “Él es el hombre que más admiro sobre la faz de la tierra. Admiro igual a todos los papás en vuestras casas que son como el mío. ¡Feliz Día del Padre!”, concluyó.