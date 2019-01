¿Magaly Medina está preocupada por el rating de su programa en ATV?

Magaly Medina dijo que al único juez que respeta es al público, luego que Santi Lesmes comentó que su programa lo aburrió, y agregó que no está estresada por el rating.

“Yo trabajo para el público y no para la gente que está en la farándula ni en la televisión y mientras el público se divierta y entretenga conmigo, ese será el único juez que yo respete, nada más. No escucho ni aquí ni allá, siempre he corrido como los caballos, vendada”, precisó Magaly Medina.

Revelaste que vas al mismo gimnasio que el ‘Loco’ Vargas y su esposa Blanca Rodríguez, ¿son muy cercanos?

​No, solo los conozco. Durante años he hablado con ella para que vaya a mi programa y me he solidarizado como mujer por lo que pasó con el ‘Loco’ y Tilsa, porque a ninguna mujer le gustaría vivir un momento tan delicado y evidentemente, mi simpatía está con ella. Cuando los veo en el gimnasio los saludo y bromeo con ellos. Ella entrena a mi lado, no hemos tomado un café.

El martes hiciste 7.4 de rating, el miércoles 8.7, subiste, ¿estás estresada por las cifras? Porque al aire pediste que guarde silencio el ‘Loco’ Wagner?

​Es que estamos corrigiendo al aire, no hemos ensayado, hubo poco tiempo. Hay cosas que controlar, no me gustan demasiadas voces en el estudio y no es que esté estresada, lo que pasa es que me distraen. Entonces, la participación de algunas personas hay que modularlas, lógicamente estoy acostumbrada a hacer esas cosas al aire.

En cuanto al programa, vamos cambiando porque es una nueva propuesta en la que vamos a probar muchas cosas y nos quedaremos con lo que el público elija, pero nos gusta cómo estamos caminando.