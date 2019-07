Magaly Medina presentará su nuevo libro 'Hola, guapa' en la Feria del Libro de Lima 

Magaly Medina tiene todo listo para lanzar su libro ‘Hola, guapa’, en el que contará parte de su vida personal y cómo ha logrado el éxito.

“El libro lo dicté y luego lo transcribí, es un lenguaje sencillo, coloquial y contaré algunas cosas que me pasaron”, dijo.

¿Será una autobiografía?

No, ese libro vendrá después. Este es sobre tips, para sentirse y verse bien a cualquier edad.

¿Cuál será el título?

La verdad, me costó pensar el título, pero hay una frase que yo me repito todas la mañanas cuando me veo al espejo y es ‘hola, guapa’. Este 21 de julio, Beto Ortiz lo presentará en la ‘Feria del Libro’, lo edita Planeta.

Cambiando de tema, el ‘Loco’ Wagner dejó el programa...

Sí y nos apena mucho, pero ahora el programa es más periodístico. Le deseo lo mejor.

Federico Anchorena indicó que sigues firme con el programa...

Sí, el programa está funcionando, hay que seguir poniéndole punche, las cifras nos acompañan, salvo los días del fútbol.