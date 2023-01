LO DESTRUYE. Kathy Sheen se pronunció sobre el mensaje que le envió el Principito, Giuseppe Benignini, a Magaly Medina. La periodista afirmó que es un malcriado y poco hombre por ofender de esa manera a la popular ‘urraca’.

“Muchas comadres me mandan esta info del ‘Principito’ que le ha mandado un mensaje a Magaly y, no voy a repetir este mensaje sobre una nota que sacaron de él. Fuese cómo fuese, en verdad, leí el mensaje y me parece de lo peor, vulgar, malcriado, poco hombre”, indicó.

La reportera de ‘Al Sexto Día’ remarcó que este tipo de mensajes pintan de cuerpo entero a la persona y su nivel de educación.

“Tener esa actitud tan ordinaria, porque se demuestra la educación de la persona al momento de hablar y, en verdad, me pareció... no, de verdad este pata, Michelle muy bien el terminar con este sujeto que solamente insulta, mete a otras personas y sus argumentos son bajos ... Hay que ser inteligente hasta para discutir”, agregó.

¿Qué dijo el Principito a Magaly Medina?

Un informe de Magaly TV: La Firme reveló que el ex de Michelle Soifer estaría cobrando 2500 dólares a cambio de material íntimo en redes sociales, el Principito reaccionó con un furioso mensaje.

“A ti te puedo hacer mejor precio y que disfrutes de mis masajes, ya que el notario no sabe hacer nada de eso, aparte necesitas colágeno de lo viejita que ya estás y tengo mucho para dar”, se leía en uno de los mensajes que le escribió Giuseppe a Magaly.

