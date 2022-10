Magaly Medina vs. Gisela Valcárcel. Los dos personajes más polémicos de la televisión peruana se encuentran enfrentadas y es que luego que la ‘señito’ arremetiera contra la ‘urraca’ en ‘El Gran Show’, ella hará lo mismo en su programa ‘Magaly TV La Firme’, que se emite por ATV este lunes a partir de las 9:45 p. m.

A través de sus redes sociales, Magaly compartió un peculiar video donde se dirige a su audiencia para aclarar que no es “fingida”, pues no busca quedar bien con todos.

“ Yo no busco llevarme bien con nadie, como tú hay muchos que me odian por ser como soy , pero también hay otros que me ama por la misma razón”, dijo.

En esa línea, aseguró a sus más fieles televidentes que este lunes tendrán lo que quieren escuchar: la respuesta a Gisela Valcárcel y los comentarios a toda la cobertura de ‘El Gran Show’.

“Sin alusiones personales. Mañana, lo que ustedes están esperando a las 9:45 p. m. prometo no defraudarlos ”, señaló.

TROME | Magaly promociona programa de este lunes

MAGALY ESTALLA CONTRA GISELA: “HIPÓCRITA”

Magaly Medina ofreció declaraciones a Trome tras acudir a su local de votación este domingo 2 de octubre. La conductora de ATV tildó de “hipócrita” a Gisela Valcárcel por sus críticas en televisión tras invitar a personajes como Melissa Paredes y Giuliana Rengifo en su programa de ‘El Gran Show’.

“ Ella vive de mis ampays, yo lo he dicho, ella toma nota de todo lo que yo hago, yo chambeo para ella . Es que es tan hipócrita esa mujer, es la alcahueta más grande de la televisión. Acuérdense lo que le hizo a Karla Tarazona, ella estaba dando de lactar a su bebé y ella fomentaba la infidelidad de domínguez con la chabelita, eso es la peor alcahuetería e hipocritona que ella es”, agregó.