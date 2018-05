La noticia de que Paolo Guerrero irá al Mundial Rusia 2018 revolucionó las redes sociales. Y es que el Tribunal Federal Suizo decidió aceptar la medida cautelar interpuesta por el Depredador para poder jugar la Copa del Mundo .

De esta manera, los hinchas peruanos, Doña Peta , la nutricionista Thaísa Leal, el hijo de Paolo Guerrero, Alessio, y los personajes de la farándula , celebraron cada uno a su manera el destino del futbolista con la selección peruana.

Pero quien también decidió publicar un mensaje durante las celebraciones de todos los hinchas por la buena noticia de Paolo Guerrero es Magaly Medina . La periodista utilizó su cuenta Instagram para compartir un enigmático mensaje.

"Agradecida con la vida" , escribió Magaly Medina en su cuenta Instagram al lado de una foto suya luciendo un corto vestido negro y un gif de dos copas de champaña, como a modo de celebración. Como la publicación se realizó en sus stories, no se sabe qué tipo de comentarios recibió la periodista.

Recordemos que Magaly Medina fue suspendida temporalmente de su programa 'La Purita Verdad' después de escribir una serie de mensajes en su cuenta Twitter sobre la suspensión de 14 meses de Paolo Guerrero.

Incluso, durante su programa, Magaly Medina tuvo que informar sobre la ampliación de la sanción para Paolo Guerrero y le dedicó unas palabras: "Yo entiendo personalmente que tengas una verdad y que un tribunal no te la crea. Una vez me pasó en la vida: no creyeron mi verdad, sabiendo cuál era, teniendo mi conciencia tranquila. Suele suceder, Paolo Guerrero. Así son las cosas"

La decisión de Latina de suspenderla temporalmente de la programación fue aplaudida y criticada. Por un lado, los usuarios en redes celebraron que Magaly Medina fuera castigada por hablar del futbolista en un momento difícil. Sin embargo, otros consideraron como censura la sanción del canal 2 por no dejar que su periodista dé su punto de vista.

Magaly Medina sobre Paolo Guerrero Magaly Medina sobre Paolo Guerrero

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.