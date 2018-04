Magaly Medina afirmó que ‘La purita verdad’ continuará al aire, a pesar de sus 5 puntos de rating [FOTOS]

Magaly Medina aseguró que ‘La purita verdad’ continuará al aire y que los 5 puntos de rating que hace no le preocupan porque están apostando por una propuesta a largo plazo para darle al televidente algo diferente.



Magaly, se comenta que tu programa ya no estará al aire después del Mundial.

¡Qué buen chiste! No es así porque nuestra apuesta es a largo plazo. Tenemos una competencia fuerte en ese horario con ‘América Espectáculos’, porque difunden notas de ‘Esto es guerra’, que es un programa líder, pero así la primera semana de estreno les ganamos, pues hicimos hasta 10 puntos. Creo que esos rumores son por envidia y, sí, me voy de vacaciones en junio, pero por la difusión del Mundial, y luego regreso.

Pero Jazmín Pinedo dijo que en su horario de 9 a 11 eran líderes frente a la competencia...

Si eso hubiera sido así, entonces no estaríamos al aire. Ahí están las cifras, que en los últimos tiempos dicen lo contrario; la gente se llena la boca fácilmente. Somos muy ambiciosos y trabajando con el mínimo de personal, nos esforzamos para sacar adelante el programa.



¿No te molesta hacer 5 puntos de rating y que en redes te recuerden que te burlabas de las producciones que hacían seis puntos?

Mira, hay programas los sábados que ganan con 9.5 puntos, en horario estelar y con un encendido alto. Imagínate en las mañanas, con la mitad de ese encendido, hacer 5 puntos. Olvídate, 7 es maravilloso, 10 es superbién y estamos en ese camino, ya estamos por los 5 puntos y luchando para consolidarnos.