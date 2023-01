LO FULMINÓ. Magaly Medina antes de abordar el avión que le trae a nuestro país, luego de las vacaciones que tuvo con su esposo en Viena y Budapest, se pronunció sobre la participación de Lucho Cáceres en la manifestaciones que se dieron en Miraflores y dijo que los protestantes lo ‘aterrizaron’ por ‘alucinado’ cuando gritaron ‘a la droga dile no’.

Magaly, los manifestantes rechazaron a Lucho Cáceres y hasta gritaron ‘a la droga dile no’.

(Ríe) Es lo más divertido que escuché hoy viniendo de mi querido país.

Creo que no esperó esa reacción cuando los protestantes lo vieron con su cartel que decía: ‘Sin justicia no hay paz’.

Es de Ripley. Hay personas que viven en una burbuja y cuando por fin pisan el mundo real se dan grandes chascos. ¡Qué vergüenza ajena!, pero bien merecido que se lo tiene por alucinado. Hace un rato vi con más detenimiento los videos y realmente creo que le han dado de su propia medicina. Ahora me pregunto ¿va a demandar a todas esas personas que casi, casi lo sacaron a insultos de la marcha? Me parecería fuera de lugar que ahora él demande a las personas que le han dicho sus verdades como lo hicimos nosotros, porque realmente es bien ‘pobre diablo’ para aparecerse así en esta marcha sintiendo que es un todopoderoso, que es influyente en los medios de la comunicación, sintiendo que la gente lo quiere, aprecia y respeta. Creo que ahora todos le dijeron que no, que la gente no lo quiere, no lo aprecia, no lo respeta, que su opinión es nada y lo han tratado como un payaso, eso es lo que han hecho y se lo tiene bien merecido. De verdad lo que le ha pasado es degradante, yo que él me escondo y no vuelvo a salir .

Magaly, ¿ y el tema legal con Cáceres, ya está en segunda instancia?

Mira, eso lo ven los abogados. Yo estuve de vacaciones, ya sabré más la próxima semana.

LUCHO CÁCERES EN LA TOMA DE LIMA

El actor Lucho Cáceres llegó hasta el Parque Kennedy de Miraflores para participar en las manifestaciones que se están dando en diversas regiones del Perú, sin embargo, pasó un bochornoso momento cuando los mismos protestantes lo expulsaron del lugar en medio de gritos. En un video difundido por Twitter, se observa al actor nacional en medio de los protestantes, con pancarta en mano y es en ese momento empiezan a gritar: ‘ ¡A la droga dile no!.