Magaly Medina señaló que no descendería al nivel vulgar de Giuseppe Benignini, luego de que el ‘Principito’ le dejó un grosero mensaje en su cuenta de Instagram porque reveló en su programa, el último viernes, que el modelo cobraría por favores sexuales y trabajaría como ‘gigoló’.

Magaly, Giuseppe posteó en sus historias el mensaje altisonante que te dejó en tu cuenta de Instagram por el informe que presentaste sobre él.

Bueno, yo solo leo en mi Instagram los mensajes de la gente que acepto, lo otro, que es de gente que no conozco lo revisa mi community manager y ella está en el extranjero. Imagínate si leyera la respuesta de cada tipo al que le descubro la careta, de cada persona a la que ampayo, no pues. Yo trabajo de lunes a viernes y en mi vida familiar y personal solo dejo que entren las personas que amo. Lo que pueda decir ese hombre, que ya sabemos la catadura moral que tiene, que está desesperado por dinero, pobre que tiene que recursearse, supuestamente, vendiendo su cuerpo; yo no puedo descender a su nivel. Soy una comunicadora que hace su chamba meticulosamente, así que mis fines de semana no le contesto a gente a la que le quito la careta todos los días”, afirmó.

DEDICADA A SU HUERTO

Magaly Medina, horas despues que recibió el desatinado mensaje de Benignini, reapareció en sus redes sociales; sin embargo, no emitió ningún comentario respecto a Giuseppe. Lejos de eso, mostró que está disfrutando su fin de semana al lado de sus seres queridos.

“Voy a limpiar las hojas secas y la hierba mala de mi huertito y las grandes satisfacciones con las que uno se encuentra es esto, miren ustedes. Es realmente una maravilla, esa es la satisfacción de tener un huertito pequeño en casa”, dice la conductora de TV mientras muestra que en su huerto creció fresas.

En otro clip, mostró que su papá iba almorzar un delicioso ceviche. “Mi papá va a almorzar su ceviche”, acotó.

‘NECESITAS COLÁGENO’

Irrespetuoso. Giuseppe Benignini le respondió con ofensas a Magaly Medina después de que la ‘Urraca’ presentó un informe en donde confirma que trabaja como gigoló. El ‘Principito’ le envió un mensaje a la ‘Urraca’ en donde le ofreció sus servicios sexuales y se burló de su esposo, Alfredo Zambrano.

“Hola Magaly, buenos días por lo que me mandaron anoche y pude ver en redes sociales, compraste mi material y lo disfrutaste con los de tu producción. Sé que el notario no lo tiene como yo lo tengo y nunca se moverá como yo lo hago, pero tranquila que no le diré nada. Solo quería agradecerte por disfrutar de mi contenido y de todo el amor que me tienes. A ti te puedo hacer mejor precio y que disfrutes de mis masajes, ya que el notario no sabe hacer nada de eso, aparte que necesitas colágeno de lo viejita que ya estas y tengo mucho para dar”, se lee en el post.

MÁS INFORMACIÓN: