BOMBA QUE ESTREMECERÁ. A pocas horas de reaparecer con su programa ‘Magaly Tv, la firme’, Magaly Medina dio algunos alcances de la primicia que presentará esta noche y señaló que el personaje que cuenta la historia y hace la denuncia estará en su set. Además, que es una historia ‘muy humana y estremecedora’.

Magaly, las redes están que arden especulando sobre el personaje protagonista de la ‘bomba’ de esta noche. Dicen que sería Melcocha, JB, hasta que se trataría de un familiar de un personaje famoso.

Bueno, ya faltan pocas horas y sabrán de quién se trata. Es una historia muy humana y estremecedora por tratarse de un personaje querido y respetado.

El programa “Magaly TV: La Firme” regresará a la pantalla chica este lunes 23 de enero por la señal de ATV.

¿Estremecedora?, ¿El personaje estará en tu set?

Sí, la persona que cuenta la historia y hace la denuncia estará aquí.

Van a dedicarle toda la edición de tu programa a este personaje.

No, tenemos mucho material que hemos logrado reunir en estos días. Mañana también tenemos otra cosa bastante reveladora, pero vamos a decidir sobre la marcha. Creo que la gente quiere un poquito de toda, esta noche es nuestra noche de reencuentro con el público y hay expectativa.

En las plataformas digitales también comentan que te hicieron regresar antes de tus vacaciones para lanzar la ‘bomba’ y ‘distraer’ al público por las crisis política y social que vivimos.

Hasta ahora no ha habido el canal ni directivos que me hayan podido obligar a decir o hacer algo que yo no quiera. Felizmente siempre he gozado de muchísima libertad y esto desde que era periodista de a pie cuando estaba en la revista Oiga y tenía amplia libertad. A mí nadie me ha utilizado, ni invitado a una salita del SIN , yo no he sido recibido encargo de algún gobierno o me pagaban, por eso tengo la frente bien alto y orgullosa de una carrera limpia . Y sobre mi regreso, estaba pauteado desde los primero días de diciembre, pues el canal nos dijo que este año la programación cambiaba y todos regresábamos a partir del 16 de enero, en mi caso, y por una consideración especial, se me dio una semana más de vacaciones, teniendo en cuenta que mi equipo y yo trabajamos duro, por eso necesitábamos un poquito de descanso, así que la semana que me falta de vacaciones me la tomaré a mitad de año. Además, debo subrayar que yo no hago política, yo vengo a entretener al público, para eso están otros programas de mi canal, no hago periodismo político el día que lo haga, haré solo periodismo político. Soy consecuente con lo que hago en TV, lo mío es diversión y entretenimiento.

¿Debes estar con toda la adrenalina a full?

Sí, me falta tiempo, estoy corriendo de un lado a otro hay mucha expectativa por tu regreso y tus fans te dejaron cientos de comentarios diciendo que regresa la diversión, el chisme y raje.

¿Estás cambiando de look? Vi en tus historias de Instagram que estaban en ese proceso.

No, lo que pasa es que cuando viajé le puse unas extensiones con otro tono, pero hoy reaparezco con el mismo color que ya todos conocen.