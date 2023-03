En la reciente entrevista exclusiva que brindó a Verónica Linares para su canal de YouTube, Magaly Medina recordó los duros momentos que vivió tras salir de la cárcel luego de ser sentenciada por el caso de Paolo Guerrero.

La conductora de “Magaly TV: La Firme” aseguró que durante el tiempo que permaneció en la cárcel nunca lloró . “Yo no lloraba en la cárcel. Lloré después de salir, salí con síndrome post traumático, que no sabía que tenía. La depresión siempre la he tenido, diagnosticada. Ya no tomo las pastillas porque en un momento decidí métodos naturales porque yo puedo, no todos pueden, ojo”, recordó en un inicio.

“Salí anoréxica porque no comía, sentía que estaba gorda, solo en la noche comía un yogurt y fumaba dos cajetillas de cigarro al día. Lógicamente adelgace”, acotó.

¿Qué pasó en Estados Unidos?

Magaly contó que tras salir de la cárcel viajó a Estados Unidos para estar cerca a su hermana. Y finalmente, en dicho país terminó siendo internada por 15 días tras sufrir una fuerte crisis nerviosa.

“Cuando ya salí y estaba en Miami con mi hermana, ahí tampoco lloraba, mi hermana me decía que debía llorar. Un día cuando estaba con amigos muy queridos, de pronto me dio fiebre, una especie de tembladera, comencé a sentir que el corazón me latía demasiado fuerte, me ahogaba. Agarre mi seguridad y me vine a una clínica”, relató ante Verónica Linares.

Al llegar a la clínica, la periodista de espectáculos se sometió a una serie de exámenes y finalmente detectaron que lo que tenía era síndrome post traumático.

" Me decían si había consumido alguna droga, me hicieron una prueba y no tenía nada. Comencé a gritar a llorar sin sentido, lloraba y lloraba, trajeron a un psiquiatra, estuve como 15 días internada en el pabellón psicológico. Era una cosa que no se conocía bien, se llamaba síndrome post traumático” , relató.

“Estuve con medicamentos durante algún tiempo para superar esto, esto casi no lo saben, lo sabe mi familia. Mi hermano me decía si me habían puesto algo en mi trago, los doctores me hicieron para saber si tenía algo en mi organismo. Era una loca, me dio como un ataque de histeria”, añadió.

Finalmente, Linares solo atinó a decir: “Qué dura eres, claro y eso te va a pasar factura. El ser humano no es así, la respuesta te la dio tu propio cuerpo”.

