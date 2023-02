Antonio Cartagena está en medio de la polémica luego que ante las cámaras de “Magaly TV: La Firme” una empresaria lo denunciara por no cumplir con una presentación en un evento que fue previamente pagado.

Ante la denuncia, el intérprete de “Si tú no estás” dijo que no tenía relación con César Alcalde, el encargado de recibir el dinero que entregó la empresaria como adelanto por la presentación de Cartagena. Sin embargo, Magaly Medina aseguró que no cree en la versión del salsero.

“Ahora él (Antonio Cartagena) tilda a su manager como estafador, pero realmente yo a Antonio Cartagena le creo muy poco porque lo que está en los videos que nos han entregado, es justamente él mencionando a esta persona” , comentó en un inicio la popular ‘urraca’.

La figura de ATV señaló que es “vergonzoso” que el artista se haya aprovechado de los emprendedores.

“No es justo, está bien que esas personas sean provincianas, trabajadoras, tenga su restaurante campestre o su discoteca, les cuesta bastante trabajo sacar adelante un emprendimiento de esa naturaleza y no puede ser que un cantante reconocido, que tiene un público, se ponga de acuerdo con el manager, recibe plata y no cumple con el contrato, eso me parece bastante vergonzoso” , enfatizó.

