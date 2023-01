NO SE QUEDÓ CALLADA. En la reciente emisión de “Magaly TV: La Firme”, la conductora Magaly Medina se tomó unos minutos para responder fuerte y claro a Luis Tapia, padre de Renato Tapia, quien tildó a su programa de “prensa basura”.

Una reportera de Magaly Medina se comunicó vía telefónica con el papá del futbolista del club Celta de Vigo para conocer sus impresiones sobre la denuncia que recibió Renato por no reconocer al hijo que tuvo extramatrimonialmente.

“Yo no opino de prensa basura”, fue la corta respuesta que dio a la reportera, previo a colgarle la llamada telefónica.

Tras emitir sus declaraciones, Magaly Medina le aseguró a Luis Tapia que “realmente es un placer que me llame prensa basura señor, porque esa prensa basura, logró el reconocimiento de varios hijos no firmados, negados, de varias figuras del fútbol nacional y otras que se creen muy renombrados”.

La figura de ATV pidió a Luis Tapia que se cuestione qué es lo que realmente le enseñó como padre al futbolista. “Así que acá tenemos historial en eso y si eso a usted le llama prensa basura, a mucha honra prensa basura, la que logra hacer que padres basura firmen a sus hijos porque eso sí es una verdadera basura”, remarcó.

“Y yo no me jactaría de eso, y como padre me preguntaría si eso fue los valores que le enseñó como padre a su hijo o solo le enseñó a patear la pelota” , acotó.

Daniela Castro reacciona a comunicado de Renato Tapia y lo desmiente

Daniela Castro se volvió a presentar en el programa “Magaly TV: La Firme” y se refirió al reciente comunicado que emitió Renato Tapia sobre su hijo no reconocido fuera de su matrimonio.

La madre de familia expresó su indignación porque el futbolista no se ha comunicado con ella, pese a que él señaló que es un “padre presente”.

En ese sentido, la abogada de Daniela Castro señaló que quizás Renato Tapia cree que ser padre es enviar dinero. “ Renato está tratando de hacer creer que su presencia es el dinero que él enviaba y no es así . La relación paterno filial no solo se limita a una responsabilidad porque es el derecho del padre de asistir a un menor de edad, sino que el niño merece esa identidad que tanto hemos hablado aquí”, explicó la abogada Claudia Zumaeta.

