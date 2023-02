Magaly Medina dijo que respeta la decisión de quienes, como Alessia Rovegno, no ven su programa, pero está contenta con el apoyo que el público le ha dado en los 25 años que lleva en la pantalla chica. Además, se refirió al ‘tramposo’ ‘Chorri’ Palacios y dijo que trata de ‘victimizarse’ por negar el ‘ampay’ que le hicieron días antes de su matrimonio.

Magaly, Alessia dijo que ver tu programa es una pérdida de tiempo y nunca lo ha visto.

Cada uno es libre de mirar en televisión lo que le provoca. Felizmente, a lo largo de 25 años, hay gente que me sigue y respeto la decisión de las personas de verme o no. No soy un personaje que le gusta a todos. ¡Qué aburrido sería!

Magaly, el ‘Chorri’ exige rectificación...

Esa es una constante entre los ampayados, victimizarse y no asumir sus responsabilidades. Pobre la esposa.

Encima recién casada, aunque él ya le hizo varias

Hay mujeres que normalizan la infidelidad y creen que es parte de estar casadas . Y esa es una equivocación grande, también es falta de autoestima que sienten que no merecen respeto y amor del bueno.

¿Pero los tramposos no descansan?

Yo creo que no, lo vemos a diario. Son hombres que no respetan y desconocen la palabra compromiso. Es cuestión de valores que jamás les inculcaron.

¿Y José María Barraza sigue desaparecido?

El colmo, ese hombre tiene una roca en lugar de corazón. Jamás entenderé cómo un hombre pueda olvidarse de una criatura inocente sangre de su sangre

ADVIERTE A PAMELA FRANCO

Magaly Medina opinó sobre las recientes declaraciones de Pamela Franco, donde la cantante de cumbia señaló que no estaba preocupada por el divorcio de su pareja Christian Domínguez. La Urraca’ aprovechó las cámaras de su programa para decirle a Franco que debería preocuparse por su matrimonio con Christian Domínguez por los derechos que le correspondería como esposa.

“Pamela hace como que no le importa cuando debe ser ella la que ha impulsado segundo a segundo que Christian Domínguez tenga un papel que diga divorciado, lo que ninguna de sus ex ha conseguido”, dijo Medina.

“ Un papel también simboliza el compromiso, donde un hombre y una mujer saben que quieren una vida a futuro. El matrimonio es un pacto y un formalismo. La sociedad tiene ciertas reglas, algunos la aceptan y otros no” , añadió.

Finalmente, Medina le dijo a Pamela que debería pensar en el futuro de su hija, fruto de su relación con Christian Domínguez.

“Un papel sí cambia su relación porque cuando quieran una casa, no lo pueden hacer como novios, debes preguntarte a qué nombre saldría. Si ustedes son un matrimonio, un papel pone las cosas formales y protocolares, sobre todo cuando tienes una hija ”, sentenció.