Magaly Medina no se quedó callada y le respondió a Mirella Paz: “Eres una vulgar, sin clase y estrecha de cerebro”

Magaly Medina no se quedó callada y le dio su réplica a Mirella Paz , quien calificó a la 'Urraca' de 'vieja payasa' luego que la periodista indicara en su programa que la cantante solo era un 'mueble' y pasó desapercibida en un espacio al que la habían puesto para comer. La conductora de 'Magaly Tv: La Firme' no tuvo piedad con la excandidata a Miss Perú y sostuvo que "cuando una persona está falto de cultura, formación y clase intenta disimular su vulgaridad"

Según Medina, a Mirella Paz se le salió el “barrunto” y se presentó como una mujer “vulgar” y poco preparada para la televisión, por lo que se entiende su pronta salida del espacio matutino de Latina. "Intenta disimular, lo ha intentado hacer durante el Miss Perú, en sus entrevistas, cuando la pusieron para que llene un espacio, pero no dio fuego y cuando alguien la critica y le dice realmente que para televisión no sirve y hace aparecer su verdadera personalidad".



"Esta vieja tiene más años en televisión que tu. Esta vieja puede enseñarte a ti a cómo moverse en este ambiente, porque en esta selva y en esta jungla yo soy una sobreviviente", sostuvo Magaly respondiendo así al calificativo de "vieja ridícula y payasa" que Mirella lanzó en su contra.

Mirella Paz

“No teníamos la menor idea de quién eras tú hasta que apareciste en televisión”, respondió Magaly Medina al saber que Mirella Paz dijo que no la conocía, además de enrostrarle sus 22 años en la televisión y agregar que, más bien, le estaba dando “pantalla” al hablar de ella.



En otro momento, Magaly Medina se refirió al peso de Mirella Paz. "A ella que han bulleado tanto, a la que han dicho seguramente gruesos calificativos por su sobrepeso, ella que sabe cómo es el bullying, hace lo que hacen las personas que tienen estrechez de cerebro"



"Las mujeres de mi generación estamos mucho más sanas que las mujeres de tu generación. Tú, gracias a Dios estás saludable porque te hiciste la banda gástrica, una operación que te ha salvado la vida y vas a vivir más años, porque la verdad la obesidad mórbida es tremenda porque te causa un grave daño a tu salud", disparó Magaly Medina.

En otro momento, Magaly Medina dijo que Mirella Paz es una cantinera por la forma en que habla.

“¿De qué cantina has salido? ¿De dónde has salido? ¿Dónde te has educado? ¿De qué antro has salido?”, se preguntó Magaly Medina, además de celebrar que la hayan sacado de la televisión.