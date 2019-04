¿Magaly Medina le quemó la primicia a Peluchín sobre el fin de la relación de Gino Pesaressi y Mariana Vértiz? | VIDEO

Le ganó por puesta de mano. Gino Pesaressi confirmó su separación definitiva de Mariana Vértiz, hermana de Natalie Vértiz y madre de su hija. En conversación con 'Magaly TeVe: La Firme', el exchico reality contó que no están juntos desde el mes de octubre.

Pero no solo eso. Gino Pesaressi también reveló que su ex está en una nueva relación desde el mes de febrero y que él no tenía ningún problema con eso, pues Mariana Vértiz era una mujer increíble.

"Cada uno está haciendo su vida desde octubre, ciertamente hemos estado compartiendo mucho tiempo por Gía y demás, pero ella y yo estamos separados desde octubre y yo sé que ella actualmente está saliendo con alguien. Ella me contó desde febrero que ha conocido a ese chico", reveló Gino Pesaressi.

Gino Pesaressi terminó con Mariana Vértiz (Video: ATV)

Estas declaraciones del exchico reality salieron casi al mismo tiempo en que, Rodrigo González, Peluchín, anunciaba un ampay en el programa Válgame Dios de la novia de un exchico reality. El avance tapaba los rostros de los protagonistas, pero se sabe que es Gino Pesaressi y Mariana Vértiz.

El programa conducido por Peluchín mostrará imágenes de la hermana de Natalie Vértiz con su nueva pareja en la edición de este miércoles. Sin embargo, Magaly Medina arruinó la sorpresa adelantándose a revelar el fin del romance de Gino Pesaressi.