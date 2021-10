Gianmarco Mendoza, el hijo de Magaly Medina que marca su distancia de la conductora: ¿Están peleados?

En los últimos días, Aída Martínez le ha declarado la ‘guerra’ a Magaly Medina al hablar de un tema íntimo como es la relación que sostiene la ‘urraca’ con su hijo Gianmarco Mendoza. La influencer arremetió al dejar en claro que Magaly y su único hijo no se hablarían, sin embargo, ¿esto sería cierto o es una especulación?

Por el año 1983, la famosa conductora de televisión se casó con Marco Mendoza, pero terminó por separarse con el trascurso del tiempo. Fruto de su relación nació Gianmarco Mendoza, quien se ha mantenido alejado de los reflectores.

“Yo tenía que trabajar para mandar para la leche y pañales, con el tiempo mi exesposo entendió y envió para los gastos, pero fundamentalmente, mi hijo fue mi responsabilidad toda mi vida”, reveló en una entrevista que brindó para RPP.

¿QUIÉN ES GIANMARCO MENDOZA?

Gianmarco Mendoza es hijo de Magaly Medina, tiene aproximadamente 37 años y es graduado de la carrera Comunicaciones en una conocida universidad particular de Lima. La relación con su madre se volvió complicada durante su infancia debido a que la periodista de espectáculos pasaba casi todo el tiempo trabajando.

En una entrevista con Mauricio Fernandini y Mabel Huertas en RPP, Magaly reveló que su segundo esposo, el periodista César Lengua, asumió la paternidad con su hijo. Sin embargo, argumentó que Gianmarco siempre le cuestionaba la ausencia de una figura materna.

“Cuando él tenía 6 años, yo me casé, me volví a casar con alguien que se convirtió en su padre, que fue un tipo muy bueno con él, que le enseñó muchísimas cosas, pero creo que lo engrió y malcrió demasiado. Pero siempre a quien reclamó mi hijo fue a mí, mis ausencias”, reveló.

Incluso, la conductora de Magaly TV La Firme recordó un momento que eclipsó su tranquilidad familiar. El periodista Beto Ortiz reveló que su menor hijo estaba envuelto en el consumo de la marihuana.

Magaly Medina celebró su cumpleaños junto a su hijo Gianmarco tras anunciar su separación con Alfredo Zambrano.

“Siempre he estado trabajando, cuando entré a la televisión, coincidió con su entrada de él a la adolescencia y sí fue dramático. Yo me entero por televisión, en la época que nos peleamos horrible con Beto Ortiz, que mi hijo fumaba marihuana y yo ni enterada”, sostuvo.

“Ese tipo de cosas tenían mucho que ver con el entorno que teníamos, yo descubro mucho tiempo después que mi esposo tenía una adicción que era difícil de controlar. Me separé de él porque era más una carga para mí, que una ayuda”, agregó Magaly.

MAGALY CONFIESA QUE NUNCA TUVO VOCACIÓN DE MADRE

En el año 2018, Magaly Medina sostuvo una entrevista con Phillips Butters cuando éste tenía su programa en Willax. En se sentonces, la ‘urraca’ dio detalles a lo que se dedicaba su hijo Gianmarco y aseguró que nunca ha tenido vocación de madre.

“Mi hijo está dedicado en hacerse un nombre, luchando, tratando de ser él mismo y no ser el hijo de Magaly Medina. Trabaja aquí en el Perú, él estuvo años dedicado a la investigación y en hacer un libro que al final no terminó de salir. No sé si muy perfeccionista él o porque creo que se protegía, tratando de poner parapeto el libro para no salir”, dijo.

Gianmarco Mendoza, el hijo de Magaly Medina que marca su distancia de la conductora: ¿Están peleados?. Video: Willax TV

La conductora de televisión también contó que su hijo trabajaba junto a ella cuando existía la revista Magaly, sin embargo, se distanciaron por las discrepancias que tenían. “Yo siempre le decía que él necesitaba pisar un poco de calle”, señaló.

“No tengo vocación de mamá, yo creo que tengo más testosterona que hormonas femeninas. Yo soy como los hombres, me gusta estar en la calle, a mí no me gusta con nietos, no me gusta estar con pañales”, aseguró Magaly provocando la sorpresa de Butters.

AÍDA MARTÍNEZ VS. MAGALY MEDINA

Aída Martínez ‘disparó' contra Magaly Medina luego que la ‘urraca’ la criticara por decir lisuras frente a su hija, quien tiene pocos meses de haber nacido. La modelo le respondió a través de sus redes sociales y mencionó a Gianmarco Mendoza.

“Si hablamos de hijos, qué podemos decir de Gianmarquito, que ni siquiera fue a tu boda, no te quiere, no anda contigo, y tanto te arde eso en tu vida personal, que tienes que andar metiendo a los hijos de los demás en todo lo que hablas”, puntualizó.

Aída Martínez responde a Magaly Medina (Video: Instagram)

Según dijo Aída, el único hijo de Magaly no habría asistido a su matrimonio con el notario Alfredo Zambrano y dejó entrever una pelea entre ellos. ¿La conductora se pronunciará al respecto?