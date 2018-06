Magaly Medina no quiere saber nada del Mundial Rusia 2018 | FOTOS

Magaly Medina nunca ha sido fanática del fútbol. Cuando estaba en el noticiero 90 Matinal y posteriormente en la conducción de 'La Purita Verdad', tuvo que presentar notas sobre el deporte rey y, sobretodo, dar informes de último minuto, como cuando reportó la decisión del TAS sobre la sanción de 14 meses de Paolo Guerrero .

En aquella oportunidad, Magaly Medina se tomó la libertad de darle un consejo al futbolista en base a su experiencia personal después de informar sobre la sanción. Como se sabe, la conductora y Paolo Guerrero tienen una historia de rivalidad después que ella terminara en la cárcel por caso de difamación.

"Debe ser bien difícil la situación de Guerrero. Yo entiendo personalmente, que tengas una verdad y que un tribunal no te la crea. Una vez me pasó en la vida: no creyeron mi verdad, sabiendo cuál era, teniendo mi conciencia tranquila. Suele suceder, Paolo Guerrero. Así son las cosas", comentó en aquella oportunidad Magaly Medina.

Como se sabe, la Urraca está fuera temporalmente de la televisión después de enviar comentarios polémicos vía Twitter sobre la situación del 'Depredador'. Por ese motivo, Latina decidió suspender su programa y reemplazarlo por 90 Magazine.

Esta situación hará que Magaly Medina esté lejos de toda la locura del mundial, considerando que Latina será el canal encargado de toda la cobertura de los partidos de la Copa del Mundo . Por ese motivo, la 'Urraca' no dudó en compartir una publicación de Beto Ortiz.

"'Como sobrellevar al mundial si no te gusta el fútbol'. Evite cualquier lugar con una pantalla y, sobre todo, evite -a toda costa-estar en pantalla. Manual de supervivencia" , escribió el conductor de Beto a Saber.

Al ver esto, Magaly Medina compartió el mensaje, pero decidió dejar las cosas claras: agradecía no estar en las pantallas de TV para no vivir la fiebre del mundial Rusia 2018.

"Buen consejo. Será tarea fácil para mí. El segundo tip está perfectamente arreglado (evite estar en pantalla)", escribió Magaly Medina en Twitter .

