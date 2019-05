¿Magaly Medina emitió el ampay de Miguelón para incomodar a Tilsa Lozano? Esto dice la Vengadora

Tilsa Lozano aseguró que no le incomoda que su expareja y papá de sus hijos, Miguel Hidalgo, haya sido ‘ampayado’ en cariñitos con una jovencita y divirtiéndose junto a un grupo de amigos.

“No tengo nada que decir, él es el papá de mis hijos”, afirmó la conductora de ‘En exclusiva’.



¿Te molestaron las imágenes que salieron en ‘Magaly Tv, la firme’?

No, él es un chico soltero que puede salir todos los fines de semana, pasarla bien con sus amigos, no tiene nada de malo.

¿No te incomoda?

Él está soltero y no tiene que rendirle cuentas a nadie. Tiene el derecho de rehacer su vida. Nosotros ya no estamos hace nueve meses.



¿Como padres se llevan bien?

Sí, es un excelente papá y esas imágenes no van a interferir en la buena relación que mantenemos. Tenemos muy en claro que no somos pareja.

¿Crees que Magaly (Medina) emitió el ‘ampay’ para molestarte?

No lo tomo personal, para nada, a las finales es su trabajo, al igual que el mío, ambas tenemos programas de espectáculo. No se debe tomar de manera personal, es como si yo tenga mañana un ‘ampay’ del notario saliendo de un hotel con una chica y no sé, por la Javier Prado, y sería algo normal, es tema de chamba.

¿Le aconsejarías a Miguel que se cuide?

No está haciendo nada malo. Está tomando como cualquier persona en un fin de semana, sale con sus amigos, si está con chicas o no, al final es hombre soltero que puede hacer lo que se le da la gana. Incluso sale y toma su taxi. (D.Bautista)