Magaly Medina comentó que Rafael Fernández tenía la percepción de que Karla Tarazona no estaba enamorada de él y que ahora que se separó de la conductora del programa ‘D’ mañana’, se irá a Orlando (Miami) para pasar un tiempo con su hijo mayor, quien lo invitó a pasar unos días a su lado para superar el momento que está viviendo.

Magaly, Karla Tarazona dijo que está decepcionada de Rafael Fernández y que las terapias no funcionaron...

Las terapias sí funcionan, pero yo creo que ellos antes de hacer terapia de pareja debieron hacer terapia individual y luego juntarse una vez al mes, porque lo primero que uno tiene que hacer, y esto lo aprendí por experiencia personal, es trabajar las mochilas que uno trae a la relación. Si comienzas a trabajar lo inmediato, eso no va funcionar, puede que funcione por unos días, pero luego vuelves a la rutina. Además, ellos venían de dos matrimonios fallidos, si cuando dos personas conviven ya es difícil, debe serlo más cuando se aportan hijos, también venían de dos estratos sociales diferentes y todo había que manejarlo con mucha madurez y poniendo, ambos, todo de su parte.

Se rumorea que él tendría una amiga en Ica...

No he escuchado nada de eso o infidelidad. Después de la entrevista que le hice a él, creo que la cosa fue que los dos que no supieron resolver a tiempo los problemas y la verdad que el amor se desgastó. Ahora, el tiempo nos dirá si él se entusiasmó con otra persona, aunque aseguró que no tiene a nadie. Ahorita se esta yendo a Orlando, su hijo mayor lo invitó a pasar un tiempo con él.

Karla estaba enamorada de él...

Yo creo que cuando escuchen la versión de él en el programa van cambiar la percepción que él tenía de su esposa, pues sentía que Karla no estaba enamorada de él.

DECEPCIONADA DE RAFAEL

Karla Tarazona se presentó en el programa ‘D’ Mañana’ que conduce y rompió su silencio sobre el fin de su matrimonio con Rafael Fernández. La conductora de televisión aseguró que su mayor motivación son sus tres hijos, sin embargo, tuvo fuertes palabras para su aún esposo al asegurar que la ha decepcionado por salir a decir que ya no la ama.

xLa expareja de Leonard León se mostró en contra que el ‘Rey de los Huevos’ aparezca en los programas Magaly TV La Firme y ‘Amor y Fuego’ dando entrevistas y revelando que su amor por ella se ha ido desgastando.

“Estoy sorprendida, no entiendo, incluso el comunicado menciona que ninguno volverá a tocar este tema, me sorprende, me decepciona, también, claro. Siento que considero que no era necesario sentarte en un programa para decirle a la gente que se acabó el amor por una persona. Ridiculizarme de esa manera , hacerlo tan público y decir así como si nada pasara que ya no existía amor. Se debió esperar un tiempo, sobre todo sabiendo que una de las partes está afectada”, dijo.

”Jamás voy a negar que Rafael fue una persona muy buena, pero pienso yo que hacer esas declaraciones, lastimar, echar más leña al fuego . Este fin de semana para mí ha sido muy doloroso, de mucha confusión y pensando qué va a pasar por mis niños. Ver que él estaba sentado es una falta de respeto porque una parte siempre queda más afectada”, agregó.

