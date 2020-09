¡SE MANTIENE! Magaly Medina salta en un pie luego de haber recibido la preferencia del público la noche de este martes con su programa en el que tuvo como invitada a Shirley Arica. La pelirroja la entrevistó tras el escándalo mediático que protagonizó con Jean Deza y Jossmery Toledo.

Durante la entrevista hubieron varios momentos memorables, uno de ellos fue cuando la modelo relató cómo concretó su venganza contra Jean Deza por haberle sido infiel y maltratado físicamente.

Shirley Arica indicó que se vio con Jean Deza, pero sólo fue para vengarse. “Me dijo para vernos, le dije que sí (...) me dijo que había terminado, supuestamente nos íbamos a dar una oportunidad, pero al día siguiente me fui de viaje, él sabía que me iba de viaje”, indica

Shirley Arica revela cómo se vengó de Jean Deza (TROME)

Según lo confirmó la conductora en sus redes sociales, el programa ‘Magaly TeVe: La Firme’ alcanzó 11,2 puntos de rating, gracias a la presencia de Shirley Arica y a sus polémicas declaraciones sobre Jean Deza.

Es importante mencionar también que, el lunes, el programa ‘Magaly Tv La Firme’ registró 12,0 puntos de rating con la entrevista que le realizó a la expolicía Jossmery Toledo, quien habló del infierno que vivió junto a su expareja Jean Deza.

Shirley Arica sobre Jossmery Toledo: "Vivió un infierno, pero salió bien forrada" (TROME)