LE BUSCA PELEA. Magaly Medina está molesta por los comentarios que hicieron Luciana Fuster y Mario Irivarren contra Magaly TV La Firme. Los integrantes de Esto es Guerra hablaron del caso de Sheyla Rojas y le pidieron a sus seguidores que dejen de ver el programa de la Urraca.

Mario Irivarren y Luciana Fuster indicaron que Magaly debería hacer un programa como el que conduce Rebeca Escribens. Esta frase generó la ira de la Urraca quien se despachó a sus anchas contra la conductora de América Espectáculos.

“Ellos dicen que todo tiene que ser como América Espectáculos, bien soboncito, bien lindos, porque Rebeca es bien linda, ella sólo tiene que hablar bonito de todos porque sino la castigan”, menciona Magaly Medina sobre la conductora.

Magaly Medina calificó el periodismo de Rebeca Escribens de periodismo tonto e incluso imitó el estilo de la conductora. “Yo no he venido a perdonarle la vida a nadie, yo no hago periodismo tonto, a parte son unos personajes para morirse de la risa”, agrega la Urraca.

Rebeca Escribens: Magaly Medina se burla de la conductora de América Espectáculos