Magaly Medina recibe insultos de Tony Rosado: "Esta monstrua conch....are me jod..." | VIDEO

¡Perdió los papeles! Tony Rosado insultó a Magaly Medina durante un concierto pues asegura que ya se 'cansó' que la conductora haga referencias a él durante su programa. El cantante aseguró 'representa al Perú' en el extranjero, pero que la animadora 'lo incomoda' con sus críticas.

En el video que fue difundido en Magaly TeVe, Tony Rosado insulta a la conductora y le pide que se enfoque en 'temas más importantes' y que ya no hable de él.

"(Magaly) tiene que dedicarse a otra cosa, a que el Perú salga adelante, a eso deben dedicarse esos programas, no a esta mostra de mierd.. a hablar de mí, de mí toda la noche", dijo Tony Rosado en un concierto.

“Hablar de una persona, más que todo de un artista peruano que saca la cara por el Perú. Que me voy a Argentina, que me voy a Chile, me voy a España, a Barcelona a sacar la cara por el Perú y esta mostra conch... me jode. Todo tiene un límite, ya me cansé ya", agregó el intérprete.

Magaly Medina, por su parte, rechazó los insultos de Tony Rosado y señaló que el cantante incita la violencia de género en sus presentaciones.