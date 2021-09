En la edición del miércoles de Magaly TV La Firme, la conductora salió al frente para dar sus quejas sobre los problemas que tiene para poner las imágenes de América TV.

“Yo lo hubiera querido poner, no leerlo y mostrar todas las imágenes, pero he dicho varias veces que hay un convenio por el cual América TV nos manda carta notariales. Hoy día nos han amenazada con demandar, si yo seguía mostrando las imágenes. Sin embargo, América TV no se araña ni manda cartas notariales a Willax TV, que ponen todos los programas de América TV. Acá yo paso una imagen completa, llaman y amenazan, Llama mi gerente nos van a demandar, mandan a la policía y porque a los otros no les mide con la otra vara. Yo sé que mi palabra tiene mucho más peso que otras personas. Entonces, hagan un equilibrio y prohíbanselo a otros porque de lo contrario, yo también voy a desobedecer y voy a hacerlo”, manifestó la conductora de manera muy furiosa.

“No es lo mismo 12 puntos que 2 puntos. Magaly tiene 16 en sector A y B, Igualito rajo, así sea con foto”, sentenció Magaly Medina.

