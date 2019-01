Magaly Medina recibió carta notarial de Jefferson Farfán: "Me parece una conchudez" | VIDEO 

Magaly Medina inició su programa 'Magaly TV. La firme' bailando reggaetón al ritmo de 'Taki taki', sin embargo, la conductora se mostró sorprendida cuando recibió una carta notarial de un estudio de abogados que representa a Jefferson Farfán.



"Antes que salga el programa al aire recibo una carta de un estudio de abogados que representa al nuevo 'influencer' de moda, al descubridor de Yahaira Plasencia: Jefferson Farfán", comenzó Magaly Medina.



Magaly Medina se mostró sorprendida por la carta notarial de Jeffersn Farfán que recibió el último viernes "a días de este programa", confesó la 'Urraca'.



"Mientras él se la pasa de parranda con sus amigos, sus 'chupes', la gente que lo adora, su grupo de amigos. Yo, señor (Jefferson) Farfán, no soy de los periodistas que hace amistades con la gente a las que critica (...) Amenaza con enjuiciarme cuando no he hablado de él", agregó Magaly Medina.



Magaly Medina leyó parte de la carta notarial de Jefferson Farfán. La 'Foquita' indica que la 'Urraca' cuenta con "amplia información de mi persona" y requiere que no se difunda nada de su persona en el programa de la conductora de ATV porque es un "celoso guardián de lo que a mi vida privada e íntima corresponde".

Según la carta notarial leída por Magaly Medina, la 'Urraca' solo puede hablar temas relacionados al deporte sobre Jefferson Farfán. "Me parece una conchudez", dijo la conductora, pues consideró que el futbolista hace transmisiones en vivo en Instagram.

Con la sorpresa de la carta notarial de Jefferson Farfán inició Magaly Medina su primer programa de 'Magaly TV. La firme' en ATV.