Magaly Medina se refirió, de manera indirecta, a las consecuencias que trajo un reportaje que emitió la noche del pasado martes, donde varios testigos de la juerga en la que participó Rodrigo Cuba en Piura contaron detalles de la fiesta e inclusive revelaron que Diego Penny fue quien prestó su casa para la reunión.

“Los chicos dan la cara, hablan y cuentan detalles que nosotros no hemos verificado pero que sí sabemos qué pasó y qué ocurrió. Mucha gente ya no quiere contar más detalles porque nos dijeron que habían personas allá en Piura que no quieren que los nombres de sus hijas estén en programas de televisión o estén vinculados a un hombre que tiene una relación , una mujer embarazada”, dijo la urraca.

En ese sentido, aseguró que los testigos reconocieron al Gato Cuba en la fiesta, pero ahora ya no quieren hablar por, presuntamente, presiones de algún tipo. “Quizá tienen miedo de salir y contar la historia, eso es otra cosa, pero estas imágenes que salieron son realmente preocupantes”, acotó magaly Medina.

Asimismo, aseguró que Rodrigo Cuba no tiene manera de negar que estuvo en la fiesta porque los testigos lo identificaron, aunque reconoció que uno de sus reporteros se equivocó en dar una información. “Donde nos equivocamos, porque nuestro reportero se equivocó, fue en ponerle nombre a un jugador de fútbol que es Eduardo Lalo Uribe, que no es la persona que mi reportero equivocadamente mencionó ubicándolo como una de las personas en la juerga. En eso sí, el resto lo dijeron las personas que estuvieron en la fiesta, los chibolos que estaban en esa reunión, que son amigos de las dos chicas que estaban ahí, una llamada Camilla y la otra Ximena”, se defendió la urraca.

Magaly Medina aseguró que los testigos del ampay del Gato Cuba ya no quieren hablar por presuntas presiones.

DIEGO PENNY ANUNCIA ACCIONES LEGALES

El arquero de Alianza Atlético de Sullana, Diego Penny, se mostró más indignado que nunca luego que en el programa de Magaly Medina aparecieran unos supuestos testigos de la fiesta en la que participó Rodrigo Cuba y dijeran que fue el portero quien prestó su casa.

Penny negó tajantemente estos hechos, afirmando que hubiera sido imposible ya que él se encontraba concentrado en Sullana. “Lamentable que me involucren en un hecho en el que no participé” , afirmó en un comunicado publicado en sus redes sociales.

“En relación a lo comentado por este pseudo “testigo” que se refiere a que los jugadores del Sport Boys se fueron a mi casa después de su fiesta, quisiera saber cómo haría para teletransportarme si yo me encontraba concentrado en un hotel con mi equipo Alianza Atlético de Sullana, ya que nosotros jugamos el día viernes frente a Universitario de Deportes”, añadió.

Asimismo, el también exportero de la selección peruana indicó que podría iniciar demandas por difamación a quienes vienen divulgando tales versiones. “Tomaré las acciones legales correspondientes, ya que están manchando mi nombre gratuitamente. Exhorto a que se rectifiquen inmediatamente”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR

Magaly desilusionada del ‘Gato’ Cuba: “La opinión que tenía de él se me cayó”

Dalia participó en audiencia de apelación de John Kelvin: “Si Dios le quiere dar la oportunidad para que se reinvente, así será”

Ignacio Baladán renuncia a EEG por problema de salud: “La mejor decisión que puedo tomar es retirarme”