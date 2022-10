UNA VALIENTE. Magaly Medina se conmovió al hablar el duro momento que le tocó afrontar en la cárcel por una supuesta difamación al futbolista Paolo Guerrero. La ‘urraca’ le respondió a Gisela Valcárcel al asegurarle que ella no sabrá lo que significa el respaldo de todo un país y contó detalles de las enfermedades que padeció.

“Esa cárcel me mantuvo alejada de mi público por un tiempo, cuando regresé con mi peinado canero porque allá no tenía secadora, no podía lacearme, así me quise reencontrar después de dos meses y medio en prisión, con muchísimos kilos menos, era solo boca y dientes, con mucho menos peso con un vestido que me había hecho una de las internas, una viejecita a la que luego mi programa ayudó a salir de prisión ”, dijo.

En ese sentido, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ confesó que tuvo que lidiar con la depresión y la anorexia cuando estaba tras las rejas. En esa línea, dio un emotivo discurso por el Día Mundial de la Salud Mental.

“En ese tiempo yo estaba medicada en el penal debido a mi mal crónico, mi depresión, me alejé porque necesitaba recuperar mi salud física que estaba bastante deteriorada, en prisión yo sufrí de anorexia nerviosa; luego recuperar mi estabilidad emocional, mi salud mental. Por cierto, hoy es el Día Mundial de la Salud Mental, más deberíamos preocuparnos por eso ”, puntualizó.

TROME | Magaly se conmueve al recordar sus días en prisión

MAGALY LE DA MENSAJE A GISELA VALCÁRCEL

En otro momento, la ‘urraca’ respondió fuertemente a Gisela Valcárcel para dejarle en claro que no tiene el respaldo de toda la gente, como ella lo tuvo cuando fue llevada a la cárcel.

“Con el tiempo escribí un libro sobre este tema, donde contaba cómo fueron mis días en prisión, pero eso es lo que Gisela me ha recordado y además justo a punto de cumplir 14 años desde aquel 16 de octubre de 2008. Creo que ella nunca sabrá lo que es estar en prisión, pero creo que nunca podrá saber lo que es la solidaridad de todo un pueblo ”, se dirigió Magaly a ‘La Señito’.