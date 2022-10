Magaly Medina dejó en claro que ella nunca lloró en los brazos de Gisela Valcárcel, como ella lo aseguró en el estreno de ‘El Gran Show’. La ‘urraca’ se atrevió a contar la historia de la vez en que se encontró con la ‘señito’ en Estados Unidos y recordó su amistad con ‘Peluchín’.

“Hay cosas que sí me conmueven en la vida, yo lloro más fácilmente con una película romántica que con un hecho de mi vida cotidiana, con eso sí lloro (...) Cuando lloro, lo hago con los amigos que quiero, con la gente que es mi confidente, con mi familia, con la gente que de verdad quiero . Pero nunca con ninguna desconocida”, aseguró.

En esa línea, la ‘urraca’ recordó su amistad con ‘Peluchín’ remarcando que él ha sido el único personaje de la televisión que la ha visto en sus peores momentos.

“¿En qué momento estuve con ella y le lloré? (...) No engañes a la gente Gisela. Si alguna vez, alguien que está en TV me ha visto llorar a mí, puede haber sido Rodrigo González, cuando era mi amigo , mi confidente, mi paño de lágrimas, así como yo fui el suyo. Pero contigo (Gisela) no lloraría ni siquiera como magdalena, ni como cocodrila, nunca jamás con una mujer a la que no respeto.

Rodrigo González arremete contra Magaly Medina

PELUCHÍN EXPONE VIDEO DE MAGALY CON REPORTERO

Rodrigo Gonzalez decidió exponer a su examiga Magaly Medina, luego que ella respondiera a Gisela Valcárcel y compartiera un video donde agrede a un fotógrafo de su revista años atrás. ‘Peluchín’ aseguró que la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ también ha parchado a periodistas.

A través de su cuenta de Twitter, el presentador de ‘Amor y Fuego’ compartió unas imágenes donde se le ve a Magaly llegar del aeropuerto y encarar a un reportero que le pedía explicaciones por una entrevista.

“Magaly, ¿por qué no le hiciste las preguntas necesarias a Milett?”, fueron las palabras del periodista. Sin embargo, la ‘urraca’ le agarró la cara para contestarle: “ Papito, cuando tú tengas tu programa de televisión ahí le hablas. Chau lindo ”, dijo.

TROME | Rodrigo González expone video de Magaly cuando ‘parcha’ a reportero