LO SACÓ DEL BAÚL. Magaly Medina tomó unos minutos este jueves para hablar de las críticas que viene recibiendo por invadir la intimidad y privacidad de los famosos, luego del doble ampay que terminó con los matrimonios de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal.

La ‘urraca’ recordó el polémico caso de las ‘prostivedettes’, por el cual fue sentenciada. “¿Cuando uno como periodista quiebra el derecho a la intimidad? Es cierto, una vez a mi se me condenó por violar el derecho a la intimidad y ciertamente fue así. En el caso de las prostivedettes nosotros no teníamos por qué mostrar el interior de un cuarto de hotel para demostrar que la susodicha persona ejercía la prostitución clandestina. Por eso no nos denunció por difamación, porque ella perdía”, acotó la conductura de Magaly Tv La Firme.

Asimismo, indicó que no tenían por qué invadir la privacidad de la persona pra demostrar que realizaba el ‘oficio más antiguo del mundo’. “Sí lo hicimos y fuimos condenados por eso”, acotó la periodista.

MAGALY: NO INVADIMOS LA INTIMIDAD

En ese sentido, aseguró que ahora sus urracos no invaden la privacidad de los famosos a los que investigan. “ Nosotros no estamos dirigiendo teleobjetivos hacia los departamentos, hacia los cuartos de hotel. Nosotros conservamos una línea, lo que alcanza la mirada es lo único que podemos grabar, no grabamos en cuartos de hoteles, en dormitorios, grabamos en la terraza, en lo que el ojo humano puede mirar parado desde una vereda. No nos trepamos por las paredes para invadir los hogares de nadie”, dijo Magaly Medina.

Magaly Medina recordó el caso de las ‘caso prostivedettes’, que le valió una condena por difundir imágenes del interior del cuarto de un hotel en el año 2000.

