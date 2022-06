Magaly le responde a Tula Rodríguez por decirle que tiene doble moral: “Se olvidó de sus escándalos”

Magaly Medina utilizó varios minutos de su programa luego que Tula Rodríguez, presentadora de “En boca de todos”, dijo que la conductora de ATV tiene doble moral por “atacar” a Jazmín Pinedo.

A manera de defensa, Medina indicó que Tula no puede hablarle de moral por su escandaloso pasado en la pantalla chica.

“Aquellos que hablan de moral no son precisamente los que tienen algo que puedan sentirse orgullosos. Imagínense, Tula Rodríguez hablándome de moral a mí. No me hagas reír Tula porque Gisela Valcárcel te ha recordado en 50 oportunidades que te metiste con su marido cuando ella aún era la señora de Carmona. No lo digo yo, te lo dijo ella”, expresó Medina.

“Ahora me viene hablar de moral. ¿Por qué? Porque se casó, porque tuvo una hija y porque la llamaron señora. Hay muchas mujeres que cuando un hombre se casan con ellas, ellas creen que las bendijeron y se sientes monjas porque las llevaron a ‘los altares’ y se olvidaron del calateo barato, de sus escándalos con los futbolistas y todo lo demás. Eso no la hace una persona que pueda hablarme de doble moral”, agregó Magaly.

Medina recalcó que las personas que defienden a Jazmín Pinedo no deberían “rabo de paja”: “Por qué no me ponen a gente realmente valiosa que pueda decirme cosas con sustento y no a gente que yo le puedo sacar todas sus cochinadas”.

Como se recuerda, Tula sacó cara por Jazmín Pinedo ante las críticas de Magaly Medina y envío un mensaje. “Ofensa que no debe existir sobre todo en estas épocas, donde las mujeres no podemos insultarnos, donde las mujeres no podemos minimizar en calificativos como ‘bruta’”, mencionó.

Tula Rodríguez sobre Jazmín Pinedo y Magaly Medina

