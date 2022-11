La cantante Arantxa apareció en el set de Magaly TV La Firme para declarar la infidelidad de su expareja Eduardo Rimachi con Giuliana Rengifo. Ante ello, Medina indicó que ampayaron al abogado con Nadeska Widausky en el 2020.

“No sabíamos absolutamente quién era el, pero parece que sí. Hemos estado viendo en nuestros archivos y tú sabes que a este señor Rimachi, nosotros ya lo habíamos visto con una farandulera hace dos años, en el 2020 ″, presentó la popular ‘urraca’.

Asimismo, explicó qué sucedió en el video. “Estaba una noche salió a comer a un restaurante en Huaca Pucllana con Nadeska Widausky y luego ellos fueron a Santa Anita a un hotel, donde siempre solía estar la ‘guaracha’, pero parece que no encontraron lugar y fueron a un hotel al frente a eso de las 10 de la noche y salieron de ahí, cerca de las 4 de la mañana ”, señaló.

Arantxa Mori fue entrevista en el programa de Magaly Medina para declarar sobre la infidelidad de su antigua pareja, Eduardo Rimachi, con Giuliana Rengifo.

De igual manera, Arantxa comentó que en aquel momento estaba separada con el abogado, ya que ambos iban y venían. Además, comento que antes de que saliera el ampay, él le daba regalos. “Él un día anterior me llevo rosas a mi casa y quería regresar conmigo y le dije que ‘Necesita un tiempo a solas, de pensar y analizar nuestra relación’. Porque las cosas no iban bien, pero no había una infidelidad con pruebas . Simplemente, por el tema de su campaña”, contestó la cantante.

Cantante Arantxa destruye a Giuliana Rengifo

La integrante de ‘Vanessa y las tremendas’ arremetió contra Giuliana Rengifo, quien destruyó relación de seis años con Eduardo Rimachi. “A ella parece que le gustará lo ajeno, ella no puede fijarse en un hombre soltero. Es una mujer mala. Manipuladora, calculadora, astuta , no tiene reparo en pasar por quien sea para conseguir lo que ella quiere”, comentó.