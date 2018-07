Magaly Medina no regresa a la TV: "Estoy en modo ama de casa" | FOTOS

Magaly Medina comentó que todavía no ha decidido su futuro televisivo y que está en modo ama de casa.



Y ahora que ya terminó el Mundial, ¿vas a regresar a Latina’?

Cuando tenga novedades se las haré saber, sigo de descanso y estoy de ama de casa.



No asististe a la boda de Milagros Leiva...

No fui invitada. Nos conocemos, pero no somos amigas.

¿Continuarás viajando?

Sí, el próximo mes me voy a Miami a disfrutar del sol y en septiembre viajo a Italia a la boda de una amiga. Viajaré con mi esposo.

Como se conoce, Magaly Medina quedó fuera de Latina luego que se burlara en vivo del castigo de Paolo Guerrero, que no le permitía jugar el Mundial Rusia 2018. Esto llevó a que Latina fuera blanco de críticas y fuera tendencia con el hashtag #LatinaDespideAMedina.