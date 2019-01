Magaly Medina regresa a la TV: 'La Fiera está despierta' | ENTREVISTA | VIDEOS  | FOTOS

Magaly Medina está lista para reencontrarse con su público desde este 14 de enero, a las 9 de la noche. Este retorno la tiene nerviosa, pero aclara que son los nervios de la ‘fiera’ que vuelve para ‘divertirse’ en la ‘jungla’. Ahora su propuesta es hacer un programa entretenido y donde el raje será la ‘perita en dulce’ de ‘Magaly TeVe, la firme’.



Regresas a tu casa, ¿qué es lo nuevo que presentarás?

Vamos a mostrar una evolución del programa, de mí, pero la base principal será el raje. A mí no me pueden quitar eso, deseo volver a mis orígenes, no será una réplica de ‘Magaly TeVe’, que fue un programa líder durante 15 años, pero Magaly Medina sigue siendo la misma.



¿Habrá ‘ampay’?

No, lo que habrá es raje profundo, rico, delicioso y mucha diversión, porque creo que es lo que el televidente desea y vuelvo a mi horario del ‘prime time’ a las 9 de la noche, que nunca debí dejar.



Un sector del público te extraña y otro te dice que ya cumpliste tu ciclo, que pasaste de moda...

Pero las voces insidiosas son las menores, más son las que me expresan su cariño y que aprueban que haya regresado a ATV, mi casa.

Hablas de una evolución del programa y qué hay de la periodista, ¿alguna autocrítica?, pues en Latina pasaste de un noticiero a un magacín...

Por mí me quedaba en el noticiero, pero lamentablemente hay personas con mentalidad mediocre que no ven el futuro, que piensan que un periodista solo tiene que leer un teleprompter. Sin embargo, cuando llegué a ese noticiero estaba en 0 puntos de rating y cuando me fui tenía 7 puntos. La mejor etapa fue con Mijael Garrido Lecca, luego vino Pedro Tenorio, sin duda un gran periodista, pero para la televisión no funciona. Cuando me fui el rating bajó estrepitosamente.



En algún momento comentaste que tu reto era vencer a Federico Salazar...

Sí, pero él es una institución en las mañanas, para mí era suficiente que no me ganara ATV, claro que quería llegar a los dos dígitos, pero hay que tener ayuda. Lo que pasa es que ahí (en Latina) funciona el matriarcado de una gerenta que tiene a sus corderitos, que le dicen sí a todo y yo no soy así, soy competitiva.



Pero igual saliste al aire con ‘La Purita Verdad’.

Esa es la autocrítica que me hago. Lección aprendida: jamás salir, y menos si te llamas Magaly Medina, con un programa que no tenía productor, la escenografía eran dos piezas de triplay con palmeras de plástico.

Quizá querían que Magaly desapareciera de la televisión.

No, querían sacarme del noticiero, querían que me fuera a este programa para meter a Sigrid Bazán y mira la desgracia que cometieron. La chica es linda, buena periodista, pero hay personas que no expresan nada en televisión.



En Latina primero te recibieron bien y luego hubo como una brecha, estaba Luciana Olivares que siempre te apoyaba...

No, ese es un cuento que se creó Latina. Cuando me voy a prensa, hay una lucha de dos gerencias. Ven que Luciana tiene simpatía por mí y ahí empieza la pugna. Yo me quedo en el medio, porque a las dos las conozco, las dos son amigas y era difícil estar al medio. Ya cuando el encono era insostenible, comienzan a decir que Magaly hacía menos puntos de rating que Jazmín Pinedo en ‘Espectáculos’ y salen todos los ‘chupes’ a repetir: sí, se fue con dos puntos... eso es mentira y hay que aclararlo.



¿Tilsa (Lozano) es ‘chupe’ de Susana Umbert? Ella dijo que te sacaron porque solo hacías dos puntos de rating...

Totalmente, es su vocera, ella hace así (baja la cabeza) a todo porque sino no le dan programa. Ella vive de eso, de tapar huecos, cuando Rodrigo (González) se va, la llaman, es un volante y tienen que tenerla siempre, porque finalmente sus polémicas crean audiencia.

¿La volverías a entrevistar?

Todo, en el mundo de la televisión, es posible, claro que sin las cartitas de decirme qué tengo que preguntarle y qué no, porque esto no es Latina, es ATV y si no quieres, entonces no te sientes en el set.



Tal vez se sienta y luego se va como Andrea Montenegro.

Sería bonito para la audiencia y yo lo disfrutaría mucho, de eso se trata la televisión.



¿La televisión es una jungla?

Claro y vengo a divertirme, pero con la lección aprendida. Allá (en Latina) me estresé y descuidé, estaba más dedicada a mi matrimonio que a pelear. Si me agarraban en otra etapa hubiera estado atenta, como una fiera, a los zarpazos que me lanzaban.

Paolo Guerrero y Magaly Medina Magaly Medina está dispuesta a reunirse con Paolo Guerrero.

‘PAOLO NUNCA ME ODIÓ’



¿Ahora los futbolistas temblarán?

Ellos ya se cuidan hace mucho tiempo, lo que se ve en la televisión no es ‘ampay’. ‘Ampay’ es descubrir algo nuevo, han usado mal este término y a mí me dan arcadas cuando hablan de ‘ampay’ y saludan a la cámara.



¿Te reunirías con Paolo Guerrero? ¿Y qué fue lo que realmente pasó con la frustrada entrevista a Farfán?

A mí me encantaría y creo que a él también, porque en el fondo es un buen muchacho, un buen jugador. Pienso que Paolo nunca me odió, creo que los odios venían de otro lado, pero también me gustaría decirle a la señora Peta que reflexione sobre eso. No hay que guardar esos rencores malsanos, que nada bien le hacen al ser humano, pero la decisión está en la cancha de Paolo y con Jefferson, algún día me sentaré con él para que me explique qué pasó.



¿Y volverías a conversar con la ‘comadre’, como pasó en Miami?

Claro. Si la encuentro en la calle la saludo, no es que le voltee la cara como chiquita malcriada porque somos personas adultas, señoras cincuentonas y conocemos nuestro lugar. No somos amigas, pero creo que tenemos temas de conversación.



Como los nietos, aunque no eres abuela.

¡No! De verdad no me gustaría que me dijeran abuela. Creo que mi sentido de la maternidad no lo tengo tan arraigado. Claro que quiero muchísimo a mi hijo, pero no me veo en el rol de ‘abuela chocha’. En este momento disfruto mucho de mi vida en pareja.

Magaly Medina y Alfredo Zambrano viajaron a Estados Unidos y ¿se casaron? Magaly Medina y Alfredo Zambrano viajaron a Estados Unidos y ¿se casaron?

¿Tu esposo aprueba este regreso?

A él le hubiera encantado que me quede en la casa y viajemos, pero como me conoce, está contento y comparte conmigo esta etapa adrenalínica, anda más nervioso que yo.



¿Estás muy nerviosa?

Claro, pero son nervios de fiera. La fiera está despierta, buscando comida para ver qué animalejos va a cazar.



¿Si no funciona el programa, te retirarías de la televisión?

Nunca me planteo el retiro porque estuve en varias oportunidades alejada de la ‘tele’, lo hice cuando me tomé un año sabático luego de 15 años con el programa. Puedo vivir sin la televisión, pero estamos volviendo a pedido del público, para darle entretenimiento y diversión. Estoy preparada para todo, lo bueno y lo malo.



¿Esperas llegar a dos dígitos de rating como antes?

El canal tiene una antena fría y corresponderá calentarla por horarios en la mañana, al mediodía y a mí, en el primer time. No nos hemos planteado cifras y el público decidirá, con su control remoto, si nos ve o no.



Y ¿cómo se llamará el programa? ¿‘Magaly TeVe’ o solo ‘Magaly’?

Se va a llamar ‘Magaly TeVe, la firme’, porque soy la original, la verdadera, la única, modestia aparte ja, ja, ja.