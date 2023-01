Magaly Medina hizo un balance sobre los temas que trató durante esta semana que reapareció en la pantalla chica y expresó su indignación sobre los ‘padres irresponsables’ como Renato Tapia y José María Barraza a quienes las madres de sus hijos le reclaman asistencia para sus pequeños. La ‘Urraca’ dijo que no entiende cómo pueden haber hombres tan ‘insensibles’ que no asumen sus responsabilidades.

José María Barraza ignora a la madre de su futuro bebé y se va de viaje con su esposa. Video: ATV

Magaly ha sido una semana intensa con los casos del ‘Chorri’ Palacios, Renato Tapia y José María Barraza.

Así es, bastante duro.

Y triste el tema de las dos mamás que reclaman los derechos de sus hijos.

Sí, es el colmo. Este es un país de padres irresponsables lamentablemente, que no se hacen cargo de sus obligaciones, traen hijos al mundo con una facilidad, sin embargo estas criaturas tienen que estar con una mano adelante mendigando un mendrugo de pan y un apellido. No entiendo cómo pueden haber tantos hombres que no tienen corazón, que no tienen sensibilidad y esos hombres son producto de crianza de mujeres, me pregunto por qué las mujeres estamos criando hombres tan insensibles y patanes.

¿Esta noche la señora, del caso de José María , Andrea Muñoz va estar en tu set?

Sí, tuvimos una respuesta buenísima de parte de mucha gente que le está enviando cosas, ropa de bebitos, hay empresarios que le están mandando dinero, Lesly Castillo envió dinero para comprarle la cunita, hay una respuesta bonita el público, lo malo que es el padre José María no se pronuncia y esta chiquita esta en un estado de nervios tremendo. Me da mucha pena que ahora que dé a luz, pueda entrar en un espiral de depresión que le afecte a ella y al bebé. Cómo es posible que una mujer, que está en el noveno mes de embarazo, se la pase llorando y triste, de verdad me da mucha penita, esperemos que esta situación cambie y que este hombre irresponsable se haga cargo de su bebé porque nadie la obligó a embarazarla.

José María Barraza

¿QUIÉN ES JOSE MARÍA BARRAZA?

José María Barraza es el hijo mayor del actor cómico Miguel Barraza y sobrino de la criolla Cecilia Barraza. Tiene dos hermanos, Miguel Barraza y Roberto Barraza, este último sumergido en serios problemas con las drogas, los mismos que han obligado a su padre a tratar de desentenderse de él públicamente para evitar daños en su salud física y mental.

José María es cantante y actor cómico. Es fundador de la orquesta de salsa ‘Los Barraza’, conocida por su famoso primo Carlos Barraza. Luego de 25 años en la agrupación salsera, decidió tomar su propio camino y lanzarse como solista. Recientemente, ‘Tomate’ descartó que hayan tenido alguna diferencia y le deseó el mayor de los éxitos en esta nueva etapa profesional.

El artista se casó en agosto de 2021 con Carmen Da Silva Lara y actualmente viven en su casa en el distrito de San Luis.

