Magaly Medina niega relación tóxica con Alfredo Zambrano: “No soy una Silvia Cornejo”

Magaly Medina rompió su silencio sobre la comunicación que mantiene con Alfredo Zambrano, tras haber anunciado su divorcio del notario, y negó que tenga una relación tóxica con el notario.

En entrevista con diario Trome, Magaly Medina indicó que su separación se debió a una diferencia de caracteres pues entre ellos hay mucho amor y respeto, a pesar de todo.

Finalmente, Magaly Medina indicó que no se considera una ‘Silvia Cornejo’, quien reiteradas veces ha sido calificada como una mujer ‘tóxica’ por su relación con Jean Paul Gabuteau.

“Nosotros no hemos tenido una relación tóxica porque hay amor y respeto. Él no me ha puesto los ‘ca…’, yo no se los he puesto, entonces ninguno tiene que recriminarse nada. No soy una Silvia Cornejo para nada, acá lo que hay es una diferencia de caracteres, a veces puedes amar mucho a una persona, pero no puedes vivir con ella. Eso es algo veremos mi esposo y yo, porque el matrimonio no es un juego, no puedes decir que te divorcias cada vez que hay diferencias”, dijo Magaly Medina.

SU NOTARIO CELEBRA CUMPLEAÑOS EN FAMILIA

El notario Alfredo Zambrano celebró su cumpleaños sin la compañía de su aún esposa, Magaly Medina, ya que ella se encuentra en Máncora; esto luego de que ambos anunciaran oficialmente su separación, hace algunas semanas.

Su hija Jimena Zambrano se encargó de compartir las imágenes de la celebración del cumpleaños del notario, acompañado de la familia. En una de las postales se le ve recibiendo sus regalos y tomando un delicioso desayuno en la cama.

Alfredo Zambrano celebró su cumpleaños sin Magaly Medina,