Magaly Medina estuvo el último jueves en la casa del candidato a la presidencia por Perú Patria Segura, Rafael Santos, quien le permirió entrar a la intimidad de su hogar junto con su esposa y su íntimo amigo, el político Renzo Reggiardo.

Durante la conversación, la Urraca le preguntó al postulante cuál era su relación con el excongresista. “¿Tú y Reggiardo desde cuándo se conocen? Porque parecen gemelos, yo los veo siempre juntos en todos lados”, dijo la conductora de espectáculos.

“La verdad que él me ayudaba a presentar los escritos, todas las leyes ahí en el Congreso”, contestó Santos antes de ser interrumpido por su amigo. “Para el notario”, dijo el exconductor de ‘Alto al Crimen’, en una clara alusión a la expareja de Magaly, Alfredo Zambrano.

La Urraca no pudo contener la risa y soltó varias carcajadas. “Sin cachita oye”, le contestó a Renzo Reggiardo.

MAGALY SE BURLA DE SU SEPARACIÓN

Magaly Medina parece estar llevando de la mejor manera su más reciente separación de su aún esposo, Alfredo Zambrano, ya que se atrevió a bromear con el tema durante una visita a la casa del candidato a la Presidencia Rafael Santos.

La Urraca presentó una edición más de su sección ‘Magaly in the jaus’, donde asiste a la casa de los postulantes en estas Elecciones 2021. Esta vez, estuvo en la residencia del líder de Perú Patria Segura, quien la recibió junto a su esposa, con que la tiene 25 años de casado, y su mascota.

En un momento de la conversación, Rafael Santos presentó a su perrito y contó que le puso un collar que emite un sonido al momento de ladrar. “Tu producción quiere uno para la señora”, dijo a modo de broma.

Magaly Medina no se guardó nada y en ese instante bromeó con su separación del abogado. “Imagínate, si me hubiera puesto uno así no estaría separándome”, dijo entre carcajadas.

TE PUEDE INTERESAR

Ducelia Echevarría tras ruptura con su novio: “Me puedo mostrar fuerte, pero por dentro tal vez no lo estoy”

Milena Zárate tras ser elegida presidenta de mesa: “Destruyó mis planes”

Milena Zárate es elegida presidenta de mesa y acudirá a cumplir con su deber cívico

Mónica Delta sobre López Aliaga: “No es la primera vez que un faltoso dice estupideces, bajezas y calumnias por mi condición de mujer” | ENTREVISTA

Rebeca Escribens revela que estuvo a punto de entrar a Utopía el día de la tragedia: “Me retiré porque estaba cansada”