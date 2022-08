REVELACIÓN. Durante su pronunciamiento contra Magaly Medina, la conductora Janet Barboza hizo una infidencia al revelar que un reportero de la ‘urraca’ llegó hasta las instalaciones de América Televisión para pedir trabajo ante supuestos malos tratos en ATV.

“Una ultimita, la información se comparte porque muchos de tu equipo nos escriben para pedirnos algunas pepitas y viceversa, y otros hasta nos piden hasta trabajo, ayer fue el último, un urraco nos llamó a pedir trabajo porque no te soportan, muy mala jefa ”, puntualizó.

JANET BARBOZA LLAMA MEZQUINA A MAGALY

Janet Barboza decidió responderle fuertemente a Magaly Medina y aprovechó los últimos minutos de su programa en ‘América Hoy’ para lanzar ‘toda su artillería’. La conductora le dejó en claro a la ‘urraca’ que en ningún momento han intentado ‘robar’ el caso de la hija no reconocida de Tommy Portugal.

Fiel a su estilo, la popular ‘rulitos’ calificó de mezquina a la conductora de Magaly TV La Firme por no querer compartir los temas que abundan en el espectáculo, asegurándole que nadie tiene la exclusiva.

“Simplemente, un minuto para aclarar algunas cosas que están pasando debido a la persona más mezquina que hay en la televisión peruana , que ustedes saben quién es y que la verdad a mí me aburre mencionar su nombre”, inició diciendo.

“ Tú no tienes la exclusiva, no la tiene nadie, todos tocamos espectáculos, no hay que ser mezquinos. Así que sigue comprando tus carteras, huachafa, jaja. Y una ultimita, la información se comparte porque muchos de tu equipo nos escriben para pedirnos algunas pepitas y viceversa, y otros hasta nos piden hasta trabajo, ayer fue el último porque no te soportan”, agregó.