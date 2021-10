Magaly Medina afinó su puntería contra Aída Martínez luego de involucrar al hijo de la conductora en una discusión mediática que parece hacerse salido de control. La popular Urraca puso en duda la reputación la arequipeña en su pronunciamiento.

Magaly Medina respondió a Aida Martínez luego de que ella usara una analogía relacionada a mujeres que ejercen el oficio más antiguo del mundo para referirse a los calificativos de vulgar y grosera que le puso la Urraca.

“Es como que una prostituta le diga prostituta a otra, no es nuestro caso”, dijo la ‘characata’ tras los adjetivos de la pelirroja conductora. Magaly Medina le respondió sin pelos en la lengua.

“Yo no soy prostituta, nunca lo he sido, el país entero lo sabe. De ti, no sabemos. También hay muchas historias, claro que sí y hay cosas que yo no voy a recurrir al fango y tirar fango”, indicó Magaly Medina.

Magaly Medina saca las garras por su hijo tras acusaciones de Aída Martínez (Video: ATV)

METIÓ AL HIJO DE MAGALY

En un video de Instagram, la arequipeña dijo que Magaly Medina no goza del cariño de su hijo Gianmarco pues, según sus propias palabras, ni siquiera fue a su boda con el notario.

“Si hablamos de hijos, qué podemos decir de Gianmarquito, que ni siquiera fue a tu boda, no te quiere, no anda contigo, y tanto te arde eso en tu vida personal, que tienes que andar metiendo a los hijos de los demás en todo lo que hablas”, puntualizó.